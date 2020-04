Arbeit in den eigenen vier Wänden statt in der Bürogemeinschaft, verordneter Abstand statt gesellige Runden: Die Corona-Krise macht auch Menschen einsam, die das Gefühl bisher nicht gekannt haben. Vor allem Alleinlebende müssten durch die Krise auf gewohnte Kontakte verzichten, stellt die Psychologin Beate Hübner von der psychologischen Beratungsstelle der Diakonie für den Landkreis Konstanz fest. Die 58-Jährige, die schon in Kliniken mit chronisch Kranken und lebensgefährlich Erkrankten gearbeitet hat, zeigt Möglichkeiten, die schwierige Zeit für die persönliche Weiterentwicklung zu nutzen.

Beate Hübner betont, wie wichtig soziale Kontakte sind: „Der Mensch ist ein soziales Wesen. Er ist durch seine Beziehungen geprägt.“ Das Wegbrechen vertrauter Kontakte sei für viele mehr als ein unangenehmes Gefühl. Es sei verbunden mit neuen Herausforderungen: „In der Einsamkeit bin ich mit mir als Person konfrontiert. Man kommt mit sich und seinen Themen in Kontakt.“ Jetzt könnten unbearbeitete Konflikte, Probleme oder Trauma aufbrechen.

Unterstützung durch die Diakonie Konstanz Psychologische Beratungsstelle für Ehe-, Familien- und Lebensberatung. In Zeiten der Corona-Krise bietet die Stelle von Montag bis Freitag zwischen 10 und 12 Uhr eine offene Telefonsprechstunde: (0 75 31) 363 260.

Dann stelle sich die Frage, ob man sich selbst ein guter Wegbegleiter sein könne. Dies gelinge um so besser, je zufriedener einer mit sich selbst und seiner Lebenssituation sei, je erfolgreicher einer dabei sei, negative Gefühle auszugleichen, und je leichter einem das Alleinsein grundsätzlich falle. Wer merke, dass er jetzt Rückhalt benötige, sollte sich nicht scheuen, bei einer der psychologischen Beratungsstellen anzurufen. In Zeiten der Corona-Krise haben die psychologische Beratungsstelle der Diakonie und die der Stadt Konstanz an jedem Wochentag am Vormittag eine offene Telefonsprechstunde eingerichtet.

Unterstützung durch die Erzdiözese Freiburg Psychologische Beratungsstelle für Ehe-, Familien- und Lebensfragen in Konstanz, Telefon: (0 75 31) 232 10.

Für Menschen, die über eine gewisse innere Stabilität verfügten, gut wüssten, wer sie sind, was sie sich zutrauen können, wo ihre Stärken und Schwächen liegen, könne die Krise zu einem spannenden Abenteuer der Selbsterkundung werden. „Ich kann mich entdecken, und ausprobieren. Was sind meine Interessen? Ich mit mir in meinen vier Wänden – womit kann ich das gut füllen?“

Unterstützung durch die Stadt Konstanz Psychologische Beratungsstelle für Kinder, Jugendliche und Eltern mit der Fachstelle Frühe Hilfen. Während der Corona-Krise bietet sie täglich telefonische Beratung und zwar von Montag bis Freitag zwischen 9 und 12 Uhr, Telefon: (0 75 31) 900 2406.

Auch existenzielle Fragen könnten dann geklärt werden: was einem Kraft gibt, was einem wichtig ist im Leben, was den Lebenswillen befördert. In ihrer Arbeit mit chronisch Kranken habe sie solche Prozesse schon oft begleitet. „Es sind wertvolle Themen.“ Ein Gegenüber, der einem bei der Auseinandersetzung begleite, könne hilfreich sein. Das könne eine gute Freundin sein, aber auch ein Ansprechpartner bei einer psychologischen Beratungsstelle. Durch die Corona-Krise habe es bei der der Diakonie schon einige Anfragen gegeben, bisher vor allem durch Menschen, die dort schon Rat gesucht hatten. „Für sie ist die Hürde niedriger anzurufen“.

Unterstützung durch die Telefonseelsorge Rund um die Uhr erreichbar unter der Nummer: (0800) 111 01 11.

Unbedingt professionellen Rat sollten Menschen suchen, deren Gedanken ständig die selben Schleifen drehen, bei denen die Ängste so stark sind, dass sie beispielsweise kaum mehr schlafen können, wer sich überfordert fühle durch die Lebenslage in der Corona-Krise oder gar den Eindruck habe, das Leben entgleite gerade.

Ein gutes Zeichen sei es, wenn es einem gelinge, immer wieder in gute Gedanken zu kommen und sich von den Ängsten zu lösen. Solche Menschen könnten auch die positiven Seiten der Krise sehen, beispielsweise, dass plötzlich Zeit zur Verfügung stehe, ungestört Tätigkeiten wie dem Malen oder dem Nähen nachzugehen.

Die Tipps der Psychologin

Beate Hübner gibt im Folgenden einige Übungen an die Hand für die Zeiten der Krise und der Selbsterkundung:

Tagebuch schreiben auch zu Positivem

Die Psychologin Beate Hübner empfiehlt aufzuschreiben, was einem Kummer bereitet hat, aber auch, was einem Positives widerfahren ist. Der Leitgedanke bei der Auflistung der guten Dinge könnte sein: Für was will ich mich heute bedanken? Das könnten auch der blaue Himmel und ein blühender Baum sein.

Training der Achtsamkeit

Damit werde das bewusste Wahrnehmen des Augenblicks geschult, das Fühlen seiner selbst und das Unterbrechen von Gedankenschleifen, sagt Beate Hübner. Dazu setze man sich an einen ruhigen Ort, atme gleichmäßig und tief ein- und aus und nehme wahr: Was rieche ich? Was höre ich? Wie stehen meine Füße auf dem Boden? Was fühle ich? Es gehe nur ums Hier und Jetzt, nicht um das, was gestern war oder morgen ist.

Für sich selbst sorgen

Krisenzeiten sind anstrengend. Um so wichtiger sei es, auf eine gute Ernährung zu achten und sich regelmäßig zu bewegen. Der Tag sollte eine Struktur mit Terminen wie das Kochen von Essen haben.

Soziale Medien nutzen

Neue Techniken bieten neue Möglichkeiten, mit anderen in Kontakt zu treten, ohne sie persönlich zu treffen. Dazu gehören Dienste für Textnachrichten ebenso wie Videotelefonie oder -chats. Wer sich damit nicht auskennt und Einführungen benötigt, kann auf die Hilfen engagierter Bürger zurück greifen. Sie bieten ihre ehrenamtlichen Dienstleistungen auf Austauschplattformen an, etwa auf der des SÜDKURIER: #Skverbindet.

Selbst aktiv werden

„Fragen Sie sich, was kann ich für andere tun?“, sagt Beate Hübner. Die Corona-Krise biete vielfältige Möglichkeiten des Engagements. Wer etwa einen aufmunternden Brief an die Bewohner eines Pflegeheims schreibe, die derzeit keinen Besuch empfangen dürfen, habe schon etwas Gutes getan.