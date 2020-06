Kreis Konstanz vor 2 Stunden

Die deutschen Touristen kommen: Wird es im Sommer voller am Bodensee?

An Pfingsten war es rund um den Bodensee richtig voll. Ist das ein erster Vorgeschmack auf den Sommer? Werden in den Sommerferien viele deutsche Touristen an den See kommen? Der SÜDKURIER hat mit Tourimus-Experten gesprochen und mit ihnen zusammen in die Kristallkugel geschaut. Eine kleine Prognose.