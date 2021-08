Nabu und BUND setzen sich dafür ein, die Flachwasserzonen des Bodensees zu schützen. Dort wachsen Pflanzen, die anderswo nicht vorkommen und die an die Bedingungen des Sees mit periodisch auftretenden Überschwemmungsphasen angepasst sind. Von Schiffen erzeugte Wellen stellen eine Gefahr für sie dar.

Was planen die Bodenseeschiffsbetriebe?

Das Elektroschiff soll ab Sommer 2022 zum Einsatz kommen, schreibt Christopher Pape, Sprecher der Bodensee-Schiffsbetriebe. Der SÜDKURIER hatte darüber berichtet. Der Stapellauf sei für Ende April 2022 geplant. Das E-Schiff solle im Überlinger See zwischen Uhldingen, der Insel Mainau und Meersburg eingesetzt werden. Damit wird keine neue Linie eingerichtet, sondern ein herkömmliches Schiff durch den E-Kat ersetzt.

Klimaschutz ist nicht gleich Naturschutz

Was fürs Klima gut ist, also ein elektrisch betriebener Katamaran, muss längst nicht dem Naturschutz dienlich sein. Flachwasserzonen reagieren empfindlich auf stärkere Wellen. Katamarane fahren potenziell schneller als herkömmliche Schiffe, können also stärkere Wellen verursachen.

Auswirkungen der Schifffahrt auf Uferzonen erheblich

Die Naturschutzverbände fürchten nun, dass ein E-Katamaran Schäden an den Uferzonen verursachen könnte. „Schiffswellen unterscheiden sich von Windwellen durch ihre größeren Wellenlängen“, erläutert Hilmar Hofmann, Limnologe an der Universität Konstanz, auf Anfrage. Schon jetzt zeigten Untersuchungen, dass die Auswirkungen der Schifffahrt auf die Uferzonen zum Teil erheblich seien – etwa an der Mainau, im Konstanzer Trichter und in Uhldingen. Es komme vermehrt zur Erosion.

Dies ist aus Sicht der Naturschützer bereits an den Uferzonen zu erkennen, wo der Katamaran zwischen Konstanz und Friedrichshafen verkehrt. Michael Dienst, Vorsitzender der AGBU, einem Zusammenschluss aus Nabu, BUND und Fischereiverband, betreut die Strandrasen an mehreren Stellen. Durch die Wellen des Katamarans würden Teile des Strandrasens losgerissen, berichtet er. Die Pflanzenbestände regenerierten sich nicht immer.

Schutz fürs Ufer Das empfiehlt Experte Hilmar Hofmann für den Schutz der sensiblen Uferbereiche: Temporeduktion bei uferparalleler Fahrt; keine Intensivierung der Charterfahrten vor allem im Winter bei Niedrigwasser; Begrenzung des Trends zu immer größeren Schiffen; Sensibilisierung der Schiffsführer gegenüber Wellenbelastungen; Anpassung der Fahrpläne für moderate An- und Ablegemanöver; Auswertung der Schiffskurse, um besonders problematische Fahrstrecken zu erkennen

Die BSB begründen, warum sie sich für einen Katamaran entschieden: Das Katamaran-Prinzip habe sich für diesen Einsatzzweck als die am besten geeignete Bauform erwiesen. Sie habe einen geringeren Wellenwiderstand und biete eine bessere Raumausnutzung. „Die E-Schiffe können kleiner gebaut werden und sind durch die Aluminium-Konstruktion leichter als Stahlschiffe“, schreibt Pape. Somit werde weniger Antriebsenergie benötigt. Und das Fahrtempo? Die Kursgeschwindigkeit des E-Kats sei auf eine Überfahrt mit 15 Stundenkilometern festgelegt, schreibt Pape – eine Schnellfahrt sei nicht geplant. Bei diesem moderaten Tempo sei mit einer Wellenhöhe von 13 Zentimetern zu rechnen.

Ob diese Fahrgeschwindigkeit bereits ein Problem für die Uferzonen darstellen könnte, will Hilmar Hofmann noch nicht beurteilen: „Die Information der Wellenlänge und Wellenperiode fehlt bisher.“ Somit könne man nicht vorhersagen, welche Wirkung der E-Kat im Vergleich zu anderen Schiffstypen auf die Flachwasserzone haben werde. Hofmann räumt ein: „Es ist zu vermuten, dass durch die moderate Schiffsgeschwindigkeit der kritische Geschwindigkeitsbereich noch nicht erreicht ist.“

Künftige Akkus mit höherer Leistung

Die Sorge der Naturschützer: In wenigen Jahren würden die Akkus des Schiffs durch leistungsfähigere ersetzt. Diese ermöglichten ein höheres Tempo: „In einem spekulativen Szenario könnte sich der Energieeintrag des E-Kat schnell dem des zwischen Konstanz und Friedrichshafen verkehrenden annähern“, schreibt Hofmann.

Wie soll es weitergehen? Die AGBU fordert ein Wellengutachten. Die BSB halten ein solches für unnötig. „Anders als bei der Katamaran-Linie zwischen Konstanz und Friedrichshafen wird keine neue Schifffahrtslinie eingerichtet“, schreibt Pape. Bei der Planung sei auf die geringstmögliche Wellenerzeugung geachtet worden.