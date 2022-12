Ab Montag, 19. Dezember, gilt in den Akutkliniken des Gesundheitsverbunds Landkreis Konstanz (GLKN) wieder die 1-1-1-Regelung. Das bedeutet: Es ist pro Tag ein Besucher pro Patient erlaubt. Das teilte der Gesundheitsverbund über eine Presseerklärung mit.

Besucher müssen einen Nachweis über einen aktuellen negativen Schnelltest oder einen negativen PCR-Test vorlegen. Teststationen gibt es an den Kliniken Konstanz und Singen vor Ort. Das Tragen einer FFP2-Maske ist im gesamten Klinikum, also auch im Krankenzimmer, vorgeschrieben.

Das gilt auch für die Zentrale Notaufnahme und für die Sprechstunden. Da die Besuchszeiten an den einzelnen Häusern variieren, sind diese am besten vor Ort zu erfragen, empfiehlt der Gesundheitsverbund, der das Klinikum Konstanz und das Klinikum Singen betreibt.

Begleitung im Kreißsaal erlaubt

In allen besonderen Fällen, beispielsweise bei Patienten in Palliativsituationen oder bei Sterbenden, sind Besuche nach vorheriger Absprache auch außerhalb der Besuchszeiten möglich. Werdende Mütter dürfen weiterhin eine feste Begleitperson in den Kreißsaal mitbringen. Vom Besuch ausgeschlossen sind Menschen, bei denen ein unwiderlegter Verdacht auf eine Covid-19-Erkrankung besteht.

Hintergrund für die Rückkehr zur 1-1-1-Besucherregelung ist das aktuelle Infektionsgeschehen mit den stark gestiegenen Zahlen an Atemwegsinfekten verschiedener Art. Die neue Regelung dient dem Schutz der Patienten sowie des Personals.

Die Klinikleitung bitte für diese Maßnahme um Verständnis, wie es vom Gesundheitsverbund weiter heißt. Und: das Betreten der Kliniken ist ausschließlich über die zentralen Haupteingänge gestattet. Weiterhin gilt die Einhaltung der Abstandsregel, Hände sind beim Betreten der Kliniken zu desinfizieren.

So hoffen die Kliniken, das Infektionsgeschehen so weit wie möglich draußen vor der Tür zu lassen – schließlich sind viele Patienten besonders gefährdet, und viel Personal darf auch nicht ausfallen.