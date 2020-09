Die gute Nachricht zuerst: Laut des Landratsamts Konstanz sind die Corona-Fallzahlen in der Region aktuell konstant. Reiserückkehrer und deren Kontaktpersonen würden die Datenerhebung selbstverständlich beeinflussen.

Und dennoch kam es am vergangenen Montag, dem ersten Tag des neuen Abstrichzentrums, am Krankenhaus in Singen zu chaotischen Szenen. Weil mehrere Menschen ohne Test aufgebracht nach Hause geschickt wurden, musste sogar die Polizei anrücken und die Situation auflösen.

„Wir waren am Montag ein bisschen überrascht. Zum Start gab es Schwierigkeiten und das Testzentrum wurde überrannt“, sagt Stefan Basel, Sozialdezernent im Landratsamt Konstanz, bei einem Video-Pressegespräch zum Ansturm in Singen.

Teils aggressive Stimmung in Singen

Christoph Venedey, Pandemie-Beauftragter der Kassenärztlichen Vereinigung (KV) und Leiter der Corona-Testzentren, ergänzt: „Es gab organisatorische Probleme. Der Arzt vor Ort musste pünktlich um 16 Uhr gehen, weil er noch einen anderen Termin hatte. Einige Menschen konnten deshalb nicht abgestrichen werden, die Stimmung war teils aggressiv.“

Der Vorfall sollte sich seiner Einschätzung nach nicht wiederholen. In Konstanz, wo ein weiteres Testzentrum in Betrieb ist, hätten sich solche Szenen nicht abgespielt. Dort seien die Menschen auch anfangs geduldig gewesen – mit Maske und Abstand.

Der Schulstart naht. Und die Corona-Angst schwingt mit Mit Blick auf den landesweiten Beginn des neuen Schuljahres Mitte September werden die Behörden „das Infektionsgeschehen beobachten“, so Stefan Basel vom Landratsamt Konstanz. Weil die Kreise in Sachen Maßnahmen nicht viele Karten im Spiel hätten, orientiere man sich an den Empfehlungen von Politik, Robert Koch-Institut und Kultusministerium. „Bis zum 30. September wurden Lehrkräften und Erziehern vom Land zwei kostenlose Abstriche zugesagt. Unseren Informationen zufolge wird das Angebot gut genutzt. Gerade zum anstehenden Schulbeginn ist das eine gute Sache, an die wir gern appellieren“, sagt Stefan Basel.

Am Montag seien rund 100 Menschen am neuen Testzentrum in Singen erschienen. Ab sofort sollte es dort laut Stefan Basel ruhiger zugehen, das hätten auch die Erfahrungen am Konstanzer Abstrichzentrum gezeigt. „In Konstanz sind vergangene Woche 550 bis 600 Menschen abgestrichen worden, also etwa 100 am Tag. Davon war die Quote mit zwei positiven Fällen gering“, erklärt Stefan Basel. Christoph Venedey sagt: „Wir haben das Glück, dass wir zumindest in Konstanz auf eine größere Gruppe von nicht mehr tätigen Ärzten zurückgreifen können.“

Kliniken sind nicht stark belastet

Die Lage in den Kliniken des Landkreises ist Chefarzt Thomas Kiefer zufolge ruhig. „In Konstanz gibt es derzeit drei Verdachtsfälle, aber seit zwei Wochen keinen positiven Fall und auch keine Intensivpatienten“, sagt er. Im Gegensatz zum Beginn der Corona-Krise, als das Durchschnittsalter der Infizierten bei rund 50 Jahren gelegen hatte, seien mittlerweile vorwiegend jüngere Menschen betroffen. „Das Durchschnittsalter liegt jetzt bei etwa 40 Jahren“, sagt Kiefer. Wieder ändern könnte sich das mit Beginn der kalten Jahreszeit und damit einhergehenden Infektionskrankheiten sowie Erkältungen und Grippewelle, so der Mediziner.

„In Singen haben wir ein ähnliches Bild wie in Konstanz. Es gibt aktuell einen positiv getesteten Patienten, der aus dem Landkreis Waldshut stammt und deswegen nicht in der Statistik erscheint“, sagt Kiefer. Im Normalfall habe man es in Singen mit drei bis vier Verdachtsfällen pro Tag zu tun, die Situation sei deshalb gerade gut zu überschauen.

Beim Testen ist Geduld gefragt

Dass das Corona-Testzentrum in Singen am Montag einen unschönen Start erlebte und einige Menschen verärgert ohne Abstrich weggeschickt wurden, bedauert Christoph Venedey. Dennoch sagt der Pandemie-Beauftragte der KV: „Das sind alles freiwillige Mitarbeiter, die das machen. Da muss man eine Wartezeit von rund zwei Stunden akzeptieren“. Er vergleicht die Situation mit längeren Schlangen an Flughäfen. „Für jeden ist langes Warten ärgerlich, aber das lässt sich nicht vermeiden.“

Zwar müssen sich Testzentren bezüglich der Verfahrensweise nicht an strikt verordnete Vorschriften halten, doch etwas Bürokratie ist dennoch nötig – etwa bei der Anmeldung oder der Erhebung von Patientendaten. „Die Leute müssen dann ja auch über das Testergebnis informiert werden. Logistisch können wir das nicht auch noch leisten. Deshalb sind wir in Gesprächen, wie es anders gelöst werden kann“, erklärt Venedey. Im Singener Testzentrum arbeitet ein Team mit drei Mitarbeitern.