226 Flüchtlinge sind im Juni in den Kreis Konstanz gekommen, um hier eine Unterkunft zu finden, das berichtet Andrea Gnädinger, Referatsleiterin beim Amt für Migration und Flüchtlinge im Sozialausschuss des Kreistags. Von den 226 seien 188 Ukrainer.

Gemeinschaftsunterkünfte sind voll

Die Lage im Landkreis bezüglich der Unterbringung ist prekär. Die Gemeinschaftsunterkünfte sind komplett belegt: 1254 von 1259 Plätzen. In zwei Kreissporthallen, der Zeppelin-Sporthalle in Konstanz und in der Unterseesporthalle in Radolfzell sind ebenfalls bereits ukrainische Familien untergebracht.

Die Kreissporthalle in Singen sei bereits am 25. Juni 2022 eingerichtet worden. Das Landratsamt gehe von einer Belegung Anfang August aus, schreibt Andrea Gnädinger auf Nachfrage des SÜDKURIER. Der genaue Zeitpunkt hänge von den Zugangszahlen ab.

Wessenberghalle wird belegt

Wie soll es weitergehen? Als nächstes wird die Sporthalle der Wessenberghalle in Konstanz belegt. Wann es soweit ist, kann Andrea Gnädinger nicht sagen. Geplant sei aber, dass 180 Flüchtlinge dort Unterschlupf finden.

„Zum jetzigen Zeitpunkt gehen wir davon aus, dass nicht nur ukrainische Geflüchtete in der Halle untergebracht werden“, erklärt die Referatsleiterin. Bislang habe man versucht, in den Sporthallen ausschließlich Ukrainer aufzunehmen. Die Gemeinschaftsunterkünfte wiederum seien mit Flüchtlingen aus verschiedenen Staaten belegt.

Das Landratsamt sei intensiv darum bemüht, Immobilien zu finden, die man als Unterkünfte nutzen könne, sagt Landrat Zeno Danner in der Sitzung des Sozialausschusses. Im Moment fänden Gespräche mit Eigentümern statt, nähere Auskünfte seien aber noch nicht möglich.

Auch die Registrierung und Betreuung der Neuankömmlinge ist zeitintensiv. Der Kreis hat einen Sonderzuschuss in Höhe von 206.000 Euro vom Land erhalten. Nun werde versucht, zeitnah 3,5 Stellen für Integrationsmanager zu besetzen, um die Verwaltungsaufgaben schneller zu bewältigen.