„Stopp, keine Netzgehege zur Fischmast im Bodensee„, sagen die einen. Die anderen wollen genau das. Die anderen – das ist die Genossenschaft RegioBodenseeFisch. Sie will mehrere Netzgehege im See einrichten, um dort sogenannte Aquakulturen für Felchen zu etablieren – damit es immer genügend regionalen Fisch direkt aus dem Bodensee gibt.

Ein Schiffskorso gegen Netzgehege

Dagegen sind die Fischereiverbände rund um den Bodensee, darunter der Verband badischer Berufsfischer am Bodensee, die Internationale Arbeitsgemeinschaft der Bodensee Fischereivereine, der Schweizerische Berufsfischerverband (SBFV) und der Angelsportverein Konstanz (ASV). Sie wollen mit einem Schiffskorso am Samstag, 10. Oktober, ab 14 Uhr am Konstanzer Trichter auf ihr Anliegen aufmerksam machen. Das schreiben die Verbände in einer Pressemitteilung.

Die Fischereiverbände befürchten, dass eine Fischzucht im See empfindliche Auswirkungen auf das ökologische Gleichgewicht des Gewässers haben könnte. Fischfutter, Kot und Urin gelangten örtlich begrenzt in den See. Die Berufsfischer wollen lieber die Wildfischbestände stärken. Die RegionBodenseeFisch argumentiert dagegen: Felchen würden ihr Futter sehr gut verwerten und das Wasser um die Gehege werde kontrolliert.

Unbegründete Sorgen – laut RegioBodenseeFisch

Ein weiteres Problem, das die Fischer sehen: Netzgehege würden die Schifffahrt, die Fischerei und den Wassersport beeinträchtigen. Die RegioBodenseeFisch hält dagegen: Die Sorge sei verständlich, aber unbegründet. Für die Fischzucht benötige man nur 0,001 Prozent der Fläche auf dem See.

Nur in einem Punkt sind sich die Fischereiverbände und RegioBodenseeFisch einig: Die Fangerträge sind in den vergangenen Jahrzehnten stark zurückgegangen. Beide wollen das ändern. Nur über die Methode sind sie sich nicht einig.

Anmeldung: Wer an dem Schiffskorso teilnehmen möchte, kann sich bei einem der Fischerverbänden registrieren lassen

