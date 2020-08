Steißlingen vor 3 Stunden

Der nächste Schritt: Willi Streit packt bei der Modernisierung der Landesverkehrswacht mit an

Die Kreisverkehrswacht Konstanz ist unter ihrem langjährigen Vorsitzenden Willi Streit zu einer der profiliertesten im Land geworden. Das während seiner Amtszeit entstandene Fahrdynamische Zentrum hat große Anziehungskraft. Und so will der 62-jährige Steißlinger seine Energie in der Landesverkehrswacht einbringen.