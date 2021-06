Der Kreis Konstanz hinkt beim Klimaschutz hinterher – zumindest sieht es die Kreistagsfraktion der Bündnis 90/Die Grünen so. Ein richtiges Klimakonzept gebe es nicht, die Ziele des Pariser Klimaabkommens seien so schon kaum zu erreichen. Und dann kündigt auch noch die neue Klimaschutzmanagerin innerhalb der Probezeit. So geht das nicht, finden die Grünen Mitglieder des Technik- und Umweltausschusses (TUA) des Kreistages Konstanz. Scheinbar fehle der Druck, dass der Landkreis in die Gänge komme. Diesen Druck wollte die Fraktion im TUA nun aufbauen und stellte einen Antrag mit konkreten Forderungen:

Klimaschutzkonzept: Konzept soll extern entworfen werden

Eigentlich war für diese Aufgabe die neu eingestellte Klimaschutzmanagerin vorgesehen. „Mit Erschrecken haben wir festgestellt: Die Stelle konnte nicht besetzt werden, beziehungsweise sie war nur kurzzeitig besetzt“, sagt Rainer Luick, Grüne, in seiner Rede zum Antrag. Noch innerhalb der Probezeit habe Adrienne Metzl gekündigt. Landrat Zeno Danner pflichtet ihm bei. Das sei sehr unglücklich gelaufen. Aber: „Wir haben die Geschichte nicht lang brach liegen lassen. Die Stelle ist seit drei Wochen vakant“, verteidigt sich Danner. Er wolle nur ungern in der öffentlichen Sitzung ins Detail gehen. Die Stelle sei inzwischen wieder ausgeschrieben.

Einen Grund, warum die Klimamanagerin so schnell das Weite gesucht habe, sieht die Grünen-Fraktion in der Fülle der Aufgaben, als Einzelperson ein Klimaschutzkonzept auszuarbeiten. Auch Hans-Peter Storz, SPD, ist überzeugt, „jemand, der allein auf weiter Flur ist“, ist der Aufgabe nicht gewachsen. Es brauche ein Team. Deshalb fordern die Grünen von der Kreisverwaltung, dass ein Klimaschutzkonzept extern erstellt werden sollte. Auch die Freien Wähler können sich vorstellen, das Konzept extern zu vergeben.

Unterstützung durch eine Steuergruppe: Mitglieder des Kreistages sollen bei Ausarbeitung helfen

Das Klimaschutzkonzept soll aber nicht ausschließlich extern erstellt werden, sondern Beratung und Betreuung durch eine Steuergruppe aus dem Landkreis mit Mitgliedern des Kreistages heraus erhalten. Das hält die Grünen-Fraktion für sinnvoll. Für Andreas Schmid, CDU, schwebt die Diskussion um ein Klimaschutzkonzept noch zur sehr „im luftleeren Raum“. „Wir sind uns einig, dass wir relativ zügig zu einem Klimaschutzkonzept kommen wollen. Aber was wollen wir konkret? Diese Vorgaben müssen gemacht werden. Und dann kann man das mit Personal und vielleicht zusätzlichem Personal schaffen“, findet Andreas Schmid, CDU.

Amt für Klimaschutz: Grüne fordern ein neues Amt im Landratsamt

Mit diesem Vorschlag hat Danner „erhebliche Schwierigkeiten“, weil das in seinen „ureigenen Kompetenzbereich, nämlich die Organisation des Landratsamts, eingreift.“ Daher möchte er darüber nicht abstimmen und erklärt, dass man nicht weit auseinander liege. „Wir planen ein Amt für Kreisentwicklung und Klimaschutz einzurichten“, so der Landrat. Gegen ein Amt für Klimaschutz ist auch die FDP-Fraktion. „Das Thema Klimaschutz muss übergreifend behandelt werden. Weg. Wir können uns nicht für ein eigenständiges Amt aussprechen. Denn dann tritt es ein wie bei der Klimaschutzmanagerin. Alles wird abgeladen auf das Amt und die anderen kümmern sich nicht drum“, sagt Georg Geiger, FDP.

Zeitschiene: Klimaschutzmaßnahmen brauchen einen zeitlichen Rahmen

Es soll eine Zeitschiene erstellt werden, die die Umsetzung der Maßnahmen einordnet und auch Sofort-Maßnahmen beinhaltet. Auch diesem Vorschlag gegenüber ist Danner nicht abgeneigt.

Übereinkunft: Statt des Antrags ein Kompromiss

Der Antrag der Grünen wurde vorerst zurückgezogen. Dafür soll die Verwaltung prüfen, wie sich eine externe Vergabe für ein Klimaschutzkonzept oder eine externe Vergabe von Teilbereichen auf die Stelle des Klimaschutzmanagers auswirken könnte. Das Ergebnis dieser Prüfung soll in der nächsten Sitzung vorgestellt werden.