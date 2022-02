Nein, das dicke Buch, das Simon Pschorr in der Hand hält, ist kein Gesetzestext. Er braucht etwas ganz Normales zum Lesen, wenn er von seinem Home-Office in den Bus steigt, um zum verabredeten Termin in der Konstanzer Innenstadt zu fahren. Was er zur Entlarvung der Mythen rund um die Corona-Gesetzgebung zu sagen hat, habe er im Kopf. Dafür brauche er kein Gesetzbuch.

Und so ist der Termin mit der SÜDKURIER-Journalistin eine Art Probelauf für seinen VHS-Vortrag, der am Donnerstag, 10. Februar, von 19.30 bis 21 Uhr online stattfindet. Denn auch Simon Pschorr muss die Lage angesichts der sich ständig ändernden Gesetze zur Bekämpfung der Pandemie immer wieder neu ordnen.

Pschorr will einen verständlichen Überblick geben

Die kurze Halbwertszeit der Verordnungen macht es auch den Juristen nicht leicht, den Überblick zu behalten. Doch genau den will der junge Staatsanwalt den Menschen außerhalb der Amtsstuben mit seinem Vortrag vermitteln. Er will aufräumen mit rechtlichen Mythen rund um die Corona-Maßnahmen und allgemein verständlich erklären, was erlaubt und was verboten ist, wie weit der Staat in unser aller Leben eingreifen darf und wo die Verfassung den Eingriffen Grenzen setzt.

In einem ähnlichen Vortrag vor einem Jahr interessierte sich ein sehr heterogenes Publikum für dieses Thema. Im beginnenden dritten Pandemie-Jahr ist die Lage jedoch noch unübersichtlicher geworden. Die Fronten zwischen Befürwortern der Corona-Politik und den Gegnern haben sich verschärft. Die wachsende Zahl der sogenannten „Spaziergänger“ zeugt von einer schwindenden Akzeptanz des Corona-Managements.

Geht die Impfpflicht mit der Verfassung überein?

„Alle Anpassung und schnellen Reaktionen auf die neuen Varianten helfen nicht, wenn die Bürger das nicht mehr verstehen“, begründet Simon Pschorr seinen Vorstoß zur Einordnung. Fragt man ihn als Bürger, so bekennt er sich ganz klar zur Impfung.

Fragt man den Staatsanwalt und den an die Universität Konstanz als Hochschullehrer abgeordneten Praktiker nach der allgemeinen Impfpflicht, so kommt die Antwort wie aus der Pistole geschossen: „Die ist verfassungskonform.“ Und dann erklärt Simon Pschorr das Problem mit der Nadel: „Wo beginnt der im Grundrecht verankerte Schutz der körperlichen Unversehrtheit und wo endet er?“

Eingriff ins Grundrecht ist nicht gleich Verletzung dessen

Der Schutz von Jedermann vor den Gefahren einer Infektion und vor der Überlastung des Gesundheitssystems rechtfertige den Grundrechtseingriff, sagt der Jurist. „Vieles deutet darauf hin, dass die Risiken durch die Impfung gering sind.“ Damit betont er, dass nicht jeder Eingriff in ein Grundrecht auch dessen Verletzung bedeutet.

Juristen sind keine Spezialisten für Virologie. Juristen machen auch keine Gesetze. Das ist Aufgabe des Parlamentes. Und hier sieht Pschorr in der aktuellen Situation ein Dilemma. Zum Beispiel in Sachen Triage: Da geht es um die Frage, welche Patienten im Falle einer Überlastung des Gesundheitssystems lebensrettende Maßnahmen erhalten und welche nicht.

Politik handelt ihm zu langsam

„Das Parlament muss das regeln und handelt nicht“, sagt Pschorr. Er habe das Gefühl, dass sich die politischen Akteure hinter Fremdentscheidungen zurückzögen. „Das Bundesverfassungsgericht sagt zu Recht: Wir sind keine Ersatzgesetzgeber.“

Das Gleiche gelte für die allgemeine Impfpflicht. Auch hier lasse sich die Politik seiner Meinung nach zu viel Zeit. Nachdem es an Freiwilligkeit fehle und die Herdenimmunität wegen der zu erwartenden Todesfälle keine Alternative sei, bleibe als letzter Weg aus der Pandemie nur die Impfpflicht. „Die Hängepartie sorgt für Verunsicherung in der Bevölkerung“, findet er.

Das Restrisiko, von einer Impfung Schaden zu nehmen, bedeute nicht, dass die Impfpflicht verfassungswidrig sei, sagt der Jurist. Als Politiker erwartet Pschorr eine Gesetzesvorlage aus dem Gesundheitsministerium. Die Umsetzung einer allgemeinen wie auch der bereits beschlossenen einrichtungsbezogenen Impfpflicht sei jeweils eine große Baustelle, die angegangen werden müsste, so Pschorr.

Ein Ende der sogenannten Spaziergänge?

Simon Pschorr will nicht zu viel aus seinem Vortrag vorwegnehmen. Aber mit einem Mythos räumt er dann doch noch auf: „Kommunen können nicht angemeldete ‚Spaziergänge‘ verbieten“, sagt er. Das habe das jüngste Verfassungsgerichtsurteil, das im Eilverfahren gefasst wurde, bestätigt. Bisher seien die Gemeinden davon ausgegangen, dass die „Spaziergänge“ nicht verboten werden könnten, weil das Versammlungsrecht spontane Versammlungen ausdrücklich erlaube.

„Es ist aber offensichtlich, dass die Versammlungen nicht angemeldet werden, um sicherheits- und rettungstechnische Maßnahmen zu umgehen“, sagt Pschorr. „Wenn das passiert, kann die Kommune die Versammlung verbieten.“ Vor der Veranstaltung haben Interessierte die Möglichkeit, Fragen zu stellen, unter simon.pschorr@uni-konstanz.de. Den Zugang zur Veranstaltung erhalten Teilnehmer über die Internetseite der VHS. Die Kursgebühr beträgt sieben Euro.