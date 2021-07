Der Klimawandel macht den Bäumen zu schaffen. „Es sind die Witterungsextreme, die den Bäumen Probleme bereiten“, sagt Christoph Stocker, Landschaftsplaner und Baumsachverständiger der Technischen Betriebe Konstanz (TBK). Bäume, die bisher gut versorgt waren, leiden mittlerweile stark an den Auswirkungen, auch jene, die seit Jahrzehnten direkt am Seeufer in Konstanz stehen.

Christoph Stocker sucht Baumarten, die hitzebeständiger sind. | Bild: Scherrer, Aurelia

Der Wasserstand in diesem Jahr ist gut, aber: „Jahrelang standen sie im Trockenen und haben nur auf das Wasser geschaut“, schildert der Fachmann: „Das Spektrum geeigneter Bäume wird immer enger, weil gewisse Arten keine Chance haben.“

Krankheiten breiten sich schneller aus

Die Wetterextreme sind das eine Problem. Damit einher geht aber auch das Problem der vermehrten Ausbreitung von Krankheiten. Trockenschänden (Risse in den Bäumen) sind beispielsweise eine willkommene Eintrittspforte für Pilzkrankheiten, die sich ausbreiten, wenn weitere Faktoren hinzukommen.

Die eigentlich sehr robuste Platane kommt mit Hitzephasen gut zurecht. In diesem Jahr aber sieht das Blattwerk mickrig aus. Das feuchte, kühle Wetter hatte zur Ausbreitung der Blattbräune geführt. „Vermutlich zum Zeitpunkt des Blätteraustriebs hatte der Pilz günstige Bedingungen“, meint Stocker und sagt, dass auch ein erfahrener Kollege ein solches Ausmaß des Blattbräune-Befalls noch nie erlebt habe.

Auch die komplexen Krankheiten nehmen zu

Dies ist nur ein Beispiel von vielen, denn auch die Komplexkrankheiten – mehrere Krankheitsbilder, die durch ein Zusammenspiel verschiedener Faktoren ausgelöst werden – nehmen zu. Auch Forscher nehmen sich des Themas an und untersuchen, welche heimischen Baumarten noch eine Chance haben und welche zudem der Artenvielfalt zuträglich sind.

Christoph Stocker schaut sich, wenn er im südlichen Gefilden Urlaub macht, ebenfalls um. „Die Zeder wäre ein guter Klimabaum“, meint Stocker. Ist sie aber nicht, denn „bei Schnee gibt es richtige Schäden“. Er erläutert: „Nicht jede Baumart ist geeignet, denn wir haben auch Frosttage und Hochwassersituationen.“ Auch dies sei neben der Wahl des jeweils der Art entsprechenden Standorts ins Kalkül zu ziehen.

Die Eiche ist gut geschützt

Christoph Stocker hat seine persönlichen heimischen Top-Favoriten, die den Extremen trotzen, wobei es natürlich immer auf den Standort ankommt. Seine Nummer 1 ist die Eiche, denn „sie hat eine Wachsschicht auf den Blättern“, beschreibt Stocker. Die schütze den Baum gerade bei langen Hitzeperioden. Die Zerr-Eiche, die aus dem Mittelmeerraum stammt, wertet er als sehr robust und hat sie direkt an einer viel befahrenen Straße gepflanzt.

Die Linde ist ein typischer Stadtbaum

Die Linde, seine persönliche Nummer zwei, wertet er als prädestinierten Stadtbaum. Aber: „Nicht jede Lindenart eignet sich an jeder Stelle“, sagt Stocker. „Die Winterlinde ist als Klimabaum sehr gut geeignet. Der Nachteil: Sie bildet Honigtau.“ Und der klebe auf allem, was sich unter dem Baum befinde. Viele Menschen glaubten, der Baum tropfe. „Es sind aber Läuse, die den Saft aus den Blättern saugen und den zuckerhaltigen Honigtau ausscheiden.“

Die Linde wird ebenfalls favorisiert, denn auch sie ist bezüglich der Wetterextreme sehr widerstandsfähig. Bilder: Aurelia Scherrer | Bild: Scherrer, Aurelia

Die Silberlinde, deren Blätter behaart sind und dem Baum den silbernen Glanz verleihen, sei daher besser geeignet. „Sie kommt mit Hitze und Trockenphasen gut zurecht“, schildert Stocker, allerdings werden es sehr mächtige Bäume.“ Vom Feldahorn ist er ebenfalls begeistert. „Ein zähes Gewächs“, sagt er hochachtungsvoll: „Ein mittelgroßer Baum, kleinkronig, schattentolerant und extrem variabel.“

Was Eiche, Linde und Ahorn darüber hinaus eint: „Unser Augenmerk liegt auch immer auf der Biodiversität. Diese drei Arten sind Top-Bäume, denn sie beherbergen die meisten Individuen.“ Eiche rangiere laut aktueller Studien mit etwa 1200 Individuen auf Platz 1. Um die Artenvielfalt zusätzlich zu unterstützen, „unterpflanzen wir im verdichteten Stadtraum mit Blühstreifen“, erklärt Stocker. Es gebe viele Arten, beispielsweise die Buche, die sich mit den veränderten Klimabedingungen schwertun. Diese aber aus der Pflanzliste zu streichen, davon hält Christoph Stocker nichts. „Ich warne vor Aktionismus. Wir müssen ein breites Spektrum pflanzen und eine natürliche Selektion ermöglichen“, findet er.

Seine Strategie ist es, die nächsten 150 Jahre zu bedenken, sobald ein Baum gepflanzt wird. Ein vielfältiger Bestand sei eher fähig, sich zu erhalten. Bei Monokulturen bestehe – je nach Schädlingsbildung – die Gefahr eines Totalausfalls.