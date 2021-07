Bodensee vor 4 Stunden

Der Bodensee schwappt über den Rand: Warum der Pegel steigen kann, auch wenn es nicht regnet

Seit einigen Tagen hat es am Bodensee nicht geregnet. Wieso ist der Pegel trotzdem gestiegen? Grund sind die Zuflüsse in den See heißt des vom LUBW. Hat es dort in den vergangenen Tagen viel geregnet, kommt das Wasser bei uns mit Verspätung an. Aber es gibt Entwarnung. Der Wasserstand soll bald zurückgehen.