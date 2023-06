Auf die Pedale, fertig, los! Radfahrer, die am Bodensee leben oder die Region besuchen, haben es gut. Sogar sehr gut. Denn hier führt der Bodensee-Radweg einmal ganz um das Binnengewässer. Die idyllisch gelegene Strecke leitet durch Deutschland, Österreich und die Schweiz. Durch Städte und Felder, an Wäldern und Uferpromenaden vorbei.

Ein herrlicher Anblick! Doch nicht überall gleiten die Zweiräder geschmeidig über die Strecke. Zudem gibt es Eng- und Gefahrenstellen. Das wissen auch die Kommunen am See sowie der Landkreis Konstanz und Bodenseekreis, durch die der Radweg ebenfalls führt. Sie sehen Handlungsbedarf. Das Ziel: Der Bodensee Radweg soll topfit gemacht werden. Welche Maßnahmen sind entlang des deutschen Ufers geplant?

Land ist zuständig für den Radweg 262 Kilometer ist der Bodensee-Radweg lang. Davon liegen knapp 130 Kilometer in Baden-Württemberg. Die restliche Strecke führt durch Bayern, Österreich (Vorarlberg) und die Schweiz (St. Gallen und Thurgau). Für die Wartung und Pflege des Radweges in Baden-Württemberg ist das Land zuständig, da der Weg zu einem der 21 Landesradfernwege zählt. Doch die Umsetzung der Wartung, zum Beispiel die Instandsetzung der Beschilderung, führen die jeweiligen Baulastträger für den Streckenabschnitt um. Zu den Baulastträgern zählen die Kommunen und Landkreise.

1. Mehr Platz für Radler – Die Wege sollen breiter werden

An manchen Stellen wird es auf dem Bodensee Radweg ziemlich eng. Vor allem dann, wenn der Weg nicht einspurig ist oder noch ein Fußweg dazugehört. Eine dieser Engstellen befindet sich in Meersburg parallel zur L201.

„Meines Wissens nach ist geplant, dass zwischen Meersburg und Unteruhldingen der Radweg verbreitert und die Straße etwas verlegt wird“, sagt Alexander Weimer, Koordinator des Radweges der Arbeitsgemeinschaft Bodensee Radweg. Diese Information stimmt. Der Radbeauftragte aus dem Landratsamt Bodenseekreis Stefan Haufs bestätigt das.

Stefan Haufs, Radverkehrsbeauftragter für den Bodenseekreis, hat einen Überblick über alle geplanten Verbesserungsmaßnahmen für den Bodensee Radweg in seinem Landkreis. | Bild: Christiane Keutner

Auch in Friedrichshafen und Immenstaad soll eine Verbreiterung des Radweges erfolgen – sogar auf vier Meter. Das Land Baden-Württemberg empfiehlt eine Breite von drei Metern. Für die Strecke zwischen Stetten und Hagnau gibt es ebenfalls Planungen.

Einer schmalen Stelle in Konstanz soll es auch bald an den Kragen gehen. Das schreibt Benedikt Brüne, Pressesprecher der Stadt Konstanz, auf SÜDKURIER-Nachfrage: Am Bahnhof Wollmatingen soll die Engstelle direkt beim Bahnübergang verschwinden. Planungen dazu laufen bereits. Im Sommer des kommenden Jahres soll der Radweg hier übersichtlicher verlaufen, vorbei an einem Hotel, das direkt neben den Gleisen entsteht.

Ein Nadelöhr für Radfahrer: Am Bahnhof Wollmatingen verengt sich der Bodenseeradweg und eine starke Kurve verschärft die Lage. Auf den gegenläufigen Spuren kommen sich Radfahrer gefährlich nahe. Oft hilft nur die Vollbremsung. | Bild: Rindt, Claudia | SK-Archiv

Auf den Wegen, für die das Landratsamt Konstanz verantwortlich ist, sind laut Auskunft der Pressestelle keine Verbreiterungen vorgesehen. Einen bereits vorhandenen Radweg nachhaltig stabil zu verbreitern, sei technisch nur sehr schwer möglich.

2. Mehr Sicherheit durch Schutzstreifen und Markierungen

Manchmal müssen sich Radfahrer mit Autos und Fußgängern den Weg teilen. Damit es nicht unnötig zu Problemen führt, sollen Markierungen und Schutzstreifen helfen. Bereits seit 2020 wurde das in Sipplingen (Bodenseekreis) umgesetzt. Zudem ist dort nur noch Tempo 30 erlaubt.

In Langenargen an der L334 in den Bleichweg wurde ebenfalls eine Markierung erstellt, die allerdings „noch nicht optimal, aber besser als zuvor ist“, schreibt der Radbeauftragte Haufs. In Kressbronn sollen laut Landratsamt Bodenseekreis Randmarkierungen folgen.

Auch im Landkreis Konstanz wird geprüft, wo es neue Markierungen und Schutzstreifen für Radler geben soll. Angedacht sind diese auf der Höri in Hemmenhofen und Horn.

3. Verwirrung ade! Beschilderung soll besser werden

Wer einmal um den See möchte, folgt am besten den Hinweisschildern: ein Radler mit einem blau eingefärbten Hinterrad. Doch mancherorts sind die Schilder nicht sofort ersichtlich.

So sieht das Hinweisschild für den Bodensee Radweg aus. | Bild: Steinert, Kerstin

Besonders in den Städten kann es schnell zu Verwirrung wegen der Vielzahl von Schildern kommen. Auch der Stadt Radolfzell ist das Problem bewusst. Aus der dortigen Pressestelle heißt es: „Das größte Problem liegt am Übergang vom Radweg von Markelfingen kommend, sobald man die Stadt erreicht ist die Ausschilderung extrem schlecht.“ Besonders im Bereich von Knotenpunkten und Kreisverkehren sei nicht immer ersichtlich, wo die richtige Teilroute um den See weiterführt.

Um dieses Problem zu lösen will der Landkreis Konstanz die Beschilderung aller Radwege im Kreis neu gestalten. 500.000 Euro sind dafür vorgesehen, 80 Prozent der Kosten wird wahrscheinlich das Land Baden-Württemberg übernehmen.

Wo geht es denn nun lang? Radler müssen hier in Konstanz beim Herosépark erst mal orientieren. | Bild: Steinert, Kerstin

4. Bitte Rücksicht! Große Warnhinweise auf dem Boden

Kaum zu übersehen sind die riesigen Piktogramme auf den Bodensee-Radweg in Konstanz und Friedrichshafen. „Bitte Rücksicht“ oder „Achtung Fußgänger“ steht in riesigen Buchstaben auf dem Boden. Umrahmt sind diese in einem blauen Kasten und einem roten aufgemalten Warndreieck. „Wir wollen Rücksichtszonen schaffen“, begründet Weimer.

Denn immer wieder geraten Fußgänger und Radler in die Quere und sogar manchmal aneinander oder es kommt sogar zum Unfall. Wirklich viele Piktogramme dieser Art gibt es noch nicht. Aber im Bodenseekreis läuft in den Kommunen, durch die der Bodensee-Radweg führt, gerade eine Abfrage dazu, ob dort auch diese Art von Markierungen auf dem Boden erwünscht sind.