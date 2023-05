Bäume können steinalt werden, wenn man sie nur lässt. Aber wo liegt der Altersrekord im Kreis Konstanz? So viel sei schon verraten: Dieser Baum hat schon fast alles gesehen, den Dreißigjährigen Krieg zum Beispiel.

Jeden Tag laufen wir an den ältesten Lebewesen in der Region vorbei und merken es nicht. Die Bäume in unseren Wäldern, Parks und am Straßenrand sind teilweise hunderte von Jahren alt. Der älteste Baum im Kreis Konstanz steht auf der Insel