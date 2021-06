Die Reisezeit steht an. Mit im Gepäck muss dieses Jahr der gelbe Impfpass sein – außer man hat einen digitalen Impfpass, der EU-weit gilt. Wie man sich diesen ausstellen lassen kann und welchen Unterschied es zwischen der CovPass-App und der Corona-Warn-App gibt, erfahren Sie bei uns

Die Glocke über der Tür klingelt. Timm Hänsler aus Moos spaziert in die Flora-Apotheke in Radolfzell hinein. Er will nur eine Kleinigkeit und ist fast wieder draußen, da fällt ihm ein: „Macht ihr die digitalen Impfpässe?“ Die Inhaberin