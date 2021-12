von Kirsten Astor und Kerstin Steinert

Birgit Homburger wählt deutliche Worte: „Ministerpräsident Winfried Kretschmann fordert permanent schärfere Regeln in der derzeitigen Corona-Lage. Wo er handeln könnte, tut er aber nichts“, wird die Vorsitzende des FDP-Kreisverbands Konstanz in einer Pressemitteilung der FDP zitiert. Und weiter: „Ein wirksamer Schutz vor Ansteckung ist das konsequente Tragen von FFP2-Masken, die unbestritten einen deutlich besseren Schutz bieten als medizinische Masken.“

FDP: Finanzielle Interessen

Derzeit erhielten Lehrer in Baden-Württemberg von ihrem Arbeitgeber, dem Land, zwar zwei Masken pro Arbeitstag gestellt, allerdings nur einfache medizinische Masken. „Damit kommt das Land seiner Fürsorgepflicht für Lehrkräfte nicht nach“, so Homburger. Denn medizinische Masken böten keinen ausreichenden Schutz. „Hintergrund für diese Entscheidung sind klar finanzielle Interessen des Landes. Dafür wird die Situation schöngeredet und die Lehrkräfte werden im Stich gelassen“, meint Homburger.

Deshalb fordert der FDP-Kreisverband Konstanz die Landesregierung auf, den Lehrern in allen Schulen, Schulkindergärten und in der Kindertagesbetreuung zertifizierte FFP2-Masken zur Verfügung zu stellen: „Wir wollen die Schulen aus guten Gründen offenhalten, da müsste der beste Schutz für Lehrkräfte genauso wie für Schüler selbstverständlich sein.“

Ministerium weist Vorwürfe zurück

Eine Anfrage des SÜDKURIER beim baden-württembergischen Kultusministerium bestätigt, dass Lehrkräfte pro Tag zwei medizinische OP-Masken vom Land über die Schule gestellt bekommen. Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren (SBBZ), Förderschulen für Geistige Entwicklung (GENT), Förderschulen für körperliche und motorische Entwicklung (KMENT) sowie Schulkindergärten erhalten zusätzlich FFP2-Masken. Schwangeren und Risikogruppen stelle das Land auch FFP2-Masken zur Verfügung.

Sollte es zu Engpässen kommen, könnten sich Schule jederzeit an das Ministerium wenden. Den finanziellen Vorwurf weist ein Sprecher des Ministeriums zurück: „Das Kultusministerium befindet sich im ständigen Austausch mit medizinischen Fachleuten. Für das Setting Schule sind laut den Rückmeldungen, die wir erhalten, OP-Masken grundlegend ausreichend.“

Schulen unterschiedlich ausgestattet

An den Schulen im Kreis Konstanz stellt sich die Lage unterschiedlich dar. So sagt Elke Großkreutz, Leiterin der Konstanzer Gemeinschaftsschule Gebhard: „Wir haben noch FFP2-Masken. Meine Kollegen bekommen beiderlei Masken; die Entscheidung, welche Art sie tragen, trifft jeder für sich selbst.“

Doch für die kaufmännische Wessenbergschule Konstanz sagt Schulleiter Martin Pohlmann-Strakhof: „Wir haben nur noch Restbestände an FFP2-Masken und werden schon bald keine mehr ausgeben können. Die gestiegene Nachfrage zeigt, dass die Kollegen auf die Entwicklung der Pandemie reagieren und sich im Unterricht so gut wie möglich schützen möchten.“ Deshalb fordert auch er: „Ich erwarte von unserer Landesregierung, dass sie wieder FFP2-Masken an die Schulen liefert.“

Kreis Konstanz Landkreis Konstanz holt bei Impfungen gegen das Coronavirus auf Das könnte Sie auch interessieren

Sein Stellvertreter Peter Beinborn ergänzt: „Das Land stellte uns von Dezember 2020 bis Juni 2021 FFP2-Masken zur Verfügung. Dann hieß es, medizinische Masken würden reichen, weil die Impfquote unter Lehrern erfreulich steige.“ Die Wessenbergschule wollte daraufhin selbst die wirksameren Mundschutze kaufen. Doch das Budget des Landkreises als Schulträger darf dafür nicht verwendet werden. „Masken gelten als persönliche Ausstattung der Landesbeamten“, erklärt Beinborn. Und dafür ist das Land zuständig.