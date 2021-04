Kreis Konstanz Nur für Abonnenten vor 1 Stunde

Das kühle Blonde am See ist verboten – nur weiß es kaum einer

Das Landratsamt Konstanz hat ein Alkoholverbot an öffentlichen Orten erlassen. Trotzdem zieht es die Menschen mit Bier an den See. Das Verbot sei zu kurzfristig gekommen, kritisiert Manfred Hölzl, langjähriger Konzil-Wirt, die Maßnahme