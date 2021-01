Ganz ohne Stresstest hat das Kreisimpfzentrum (KIZ) in Singen seine Pforten geöffnet. Die ersten 86 Personen haben die Impfung gegen das Coronavirus erhalten. „Besser hätte es nicht laufen können“, sagt Jens Bittermann vom Landratsamt Konstanz und Koordinator des KIZ. Die Impflinge sagen, dass die Dokumentation zu lange dauert.

Es ist kurz nach 12 Uhr. Der Schnee vor der Stadthalle Singen türmt sich auf. Mehrere freigeschippte Wege führen zum Eingang. Das ist auch nötig. Denn an diesem Tag (15. Januar) öffnet das Kreisimpfzentrum (KIZ) in Singen, das in der Stadthalle