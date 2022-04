So sollte es nicht sein: Seit mehr als zwei Jahren hat das Gesundheitsamt des Landkreises Konstanz keine Leitung. Warum gelingt es nicht, die Stelle zu besetzen und wie intensiv erfolgt die Suche?

Juristin als Zwischenlösung

Immerhin, es gibt eine Zwischenlösung. Yvonne Gellert hat die kommissarische Leitung des Gesundheitsamts inne. Sie ist ausgebildete Juristín und kommt deshalb nicht für die reguläre Amtsleitung in Frage. Der Leiter des Gesundheitsamts muss über eine Approbation als Arzt verfügen.

Die Stelle wird nicht durch den Landkreis besetzt, sondern durch das Sozialministerium in Stuttgart. Yvonne Gellert erläutert die Aufteilung der Kompetenzen: Sie selbst sei als kommissarische Amtsleiterin für alle Fragen zu Personal und Organisatorischem zuständig. Ihr Zuständigkeitsbereich erstreckt sich auch auf das Versorgungsamt. In ihrer Hand liegen die Entscheidungen, die die einrichtungsbezogene Impfpflicht betreffen und andere pandemiebezogene Themen.

Unterstützung durch Siegfried Eichin

In den vergangenen Monaten bekam Gellert Unterstützung von Siegfried Eichin. Im Rahmen einer Teilabordnung mit 50 Prozent übernahm er seit Anfang Februar die ärztliche Leitung im Gesundheitsamt. Seit 2007 leitete Eichin das Gesundheitsamt Tuttlingen, nachdem er zuvor als Arzt an mehreren Kliniken tätig gewesen sei, wie er auf Anfrage schreibt.

Eichin sei Ansprechpartner für alle medizinischen Fragen, erläutert Gellert, etwa in Fragen des Infektionsschutzes, bei der Corona-Kontaktnachverfolgung, in Fragen des Gesundheitsschutzes für Kinder und Jugendliche.

Siegfried Eichin hat das Gesundheitsamt bis Ende April unterstützt. | Bild: Landratsamt Tuttlingen

Lange wird die Unterstützung durch den Gesundheitsamtsleiter aus Tuttlingen allerdings nicht mehr dauern: „Meine Regelaltersgrenze erreiche ich Ende April und gehe dann in den regulären Ruhestand.“ Da er zuvor seine Aufgaben in Tuttlingen an seinen Stellvertreter abgab, konnte er in Konstanz unterstützend einsteigen. Seine Sicht auf die Stellenbesetzung: „Die ärztliche Ressource ist knapp und entspricht den landesweiten Problemen bei der Besetzung freiwerdender Stellen.“

Position bereits dreimal ausgeschrieben

Und wie soll es nun weitergehen? Die Funktion der Amtsleitung sei dreimal vom Sozialministerium ausgeschrieben worden, schreibt Pascal Murmann, Sprecher des Ministeriums. Die Funktionsstellen würden in Fachzeitschriften sowie auf den Internetseiten des Ministeriums und des Landratsamts ausgeschrieben.

Gaienhofen-Horn Narrenverbände im Südwesten kämpfen mit Problemen, und suchen Schutz unter dem Mantel der UNESCO Das könnte Sie auch interessieren

„In besonderen Fällen beauftragt das Ministerium einen Personaldienstleister mit der Suche. Das ist in Konstanz der Fall.“ In Zeiten der Pandemie habe eine nur eingeschränkte Wechselbereitschaft von interessierten Personen bestanden. Es gebe aber positive Signale. Der Leiter eines Gesundheitsamts müsse den Abschluss Facharzt oder Fachzahnarzt für öffentliches Gesundheitswesen vorweisen, so Murmann. Dies grenze den Kreis der in Betracht kommenden Bewerbungen ein.