40 Kilogramm Marihuana haben Zöllner des Hauptzollamts Singen in einem Kofferraum eines Autos gefunden. Wie das Hauptzollamt Singen in einer Pressemitteilung informiert, haben die Beamten auf dem Rastplatz Im Hegau Ost an der A81 einen 34-jährigen Fahrer aus den Niederlanden kontrolliert.

Zunächst verneinte der Fahrer die Frage, ob er Drogen, Waffen oder sonstige verbotene Gegenstände mit sich führe. Aber die Beamten hatten ein gutes Näschen und trauten der Aussage des Mannes nicht.

Fünf volle Säcke Marihuana

Als die Beamten dann den Kofferraum öffneten, fielen ihnen gleich mehrere große Müllbeutel auf. Bei der Kontrolle des Inhaltes staunten sie nicht schlecht: Fünf randvoll gefüllte Säcke mit insgesamt 40 Kilogramm Marihuana lagen dort.

Gegen den 34-Jährigen wird nun ein Strafverfahren eingeleitet, weil er gegen das Betäubungsmittelgesetz verstoßen hat. Die Drogen wurden sichergestellt.

Der Niederländer wurde vorläufig festgenommen und dem Haftrichter beim Amtsgericht Singen vorgeführt. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Konstanz erging gegen den Mann Haftbefehl. Die weiteren Ermittlungen, welche noch andauern, führt das Zollfahndungsamt in Stuttgart.