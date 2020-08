Hochrhein vor 1 Stunde

Corona-Testzentrum an der A5 eröffnet. Bis zum Ende der Sommerferien können sich Reiserückkehrer dort testen

Urlauber können sich ab sofort an der Raststätte Neuenburg Ost an der A5 auf Corona testen lassen. Die Station auf dem Parkplatz Räthisgraben an der A81 bei Unterbaldingen verzögert sich. Laut baen-württembergischen Sozialministerium fehlt es an medizinischen Personal