von pm/sk

Im Landkreis Konstanz gibt es eine weitere Möglichkeit, einen Impftermin zu erhalten. Viele niedergelassene Arzt­praxen sind ab sofort an die Plattform www.sofort-impfen.de ange­bunden. Impfwillige können sich über das Portal registrieren und erhalten eine Benachrichtigung per E-Mail sobald Impfdosen in der Umgebung ver­fügbar sind. Das teilt das Landratsamt in einer Pressemitteilung mit.

Die Plattform sofort-impfen.de | Bild: Lena Reiner/Screenshot

Freie Auswahl bei Impfstoffen

Termin und Impfstoff seien nach Wunsch und Verfügbarkeit frei wählbar. „Wir haben uns dafür eingesetzt, dass die Impfungen im Landkreis so effizient wie möglich vergeben werden. Das schont die bereits sehr beanspruchte Energie der Ärzte und Medizinischen Fachangestellten und macht es den Impfwilligen so leicht wie möglich“, freut sich Petra Zantl, Vorstandsmitglied der Kreisärzteschaft, über die Anbindung an die Platt­form.

„Jede Impfung ist ein wichtiger Schritt raus aus der Pandemie. Und dieses Angebot macht deutlich: Eine Impfung zu erhalten wird für jeden zum Glück immer einfacher“, wird Landrat Zeno Danner in der Mitteilung zitiert