Corona-Pandemie? Was war das noch mal? In den Köpfen vieler Menschen ist der Virus und die Erkrankung Covid-19 kaum mehr präsent. Aber zunehmend gibt es Meldungen über eine neue Variante, die sich verbreitet: Eris EG5.

Ist Corona also wieder auf dem Vormarsch – auch im Landkreis Konstanz? „Diesen Eindruck kann ich nicht bestätigen“, sagt Achim Witzel. Der Hausarzt hat seine Praxis an der Marktstätte in Konstanz. Jeden Tag kommen zurzeit Patienten mit Erkältungssymptomen zu ihm. „Aber nur bei wenigen ist es Corona“ sagt der Mediziner.

Nur fünf Corona-Fälle im Landkreis Konstanz wurden gemeldet

Auch die Zahlen des Landesgesundheitsministeriums in Stuttgart bieten keinen Grund zur Beunruhigung. In den vergangenen sieben Tagen sind für den Landkreis Konstanz nur vier Corona-Fälle gemeldet worden (Stand: 16. August) – das Landratsamt (LRA) Konstanz meldet fünf Fälle. „Die Sieben-Tages-Inzidenz beträgt somit 1,4“, sagt Pascal Murmann, Pressesprecher des baden-württembergischen Gesundheitsministeriums.

Eine Zunahme der Corona-Infektionen kann auch das Konstanzer Gesundheitsamt, welches beim LRA angesiedelt ist, nicht feststellen. Laut Marlene Pellhammer, Pressesprecherin des LRA, seien im Juli 16 Fälle gemeldet worden. Pro Woche seien es zwischen zwei und fünf Fällen gewesen.

Meldepflicht besteht weiter Ja, Corona-Fälle müssen nach dem Infektionsschutzgesetz gemeldet werden. Allerdings nur, wenn sie durch ein PCR-Ergebnis bestätigt sind. Ein positiver Selbsttest ist nicht meldepflichtig. Eine Quarantäne- oder Isolationspflicht besteht nicht mehr. Ärzte und Gesundheitsministerium Baden-Württemberg raten Erkrankten für drei bis fünf Tage zu Hause zu bleiben und Kontakte zu vermeiden.

Draußen über 30 Grad, drinnen Patienten mit grippalem Infekt

Trotzdem sind die Wartezimmer der Ärzte aktuell voll mit Menschen, die husten und schniefen. Deshalb mache Arzt Achim Witzel wieder mehr Abstriche. „Nur wenige Schnelltests fallen positiv aus. Noch weniger, wenn dann die Ergebnisse der PCR-Tests vorliegen“, sagt er.

Grund für die Verunsicherung: Bei einer Erkältung, Influenza oder Corona haben die Patienten oft die gleichen Symptome. Doch warum liegen gerade viele mit grippalen Infekten flach? Es ist doch Sommer. Der Mediziner Witzel kennt die Antwort. Ende Juli und Anfang August sei es relativ kühl gewesen.

„Wenn es kalt ist, ziehen sich die Gefäße zusammen“, erklärt er. Durch die verminderte Durchblutung zirkulieren weniger Immunzellen im Blut. Das mache es Bakterien und Viren einfacher, sich im Körper auszubreiten. Das Ergebnis ist oft ein grippaler Infekt – inklusive einer laufenden Nase.