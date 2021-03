Die Sieben-Tage-Inzidenz für die Zahl der Corona-Infizierten pro 100.000 Einwohner steigt im Kreis Konstanz, die Fragen sind nur: Wie schnell? Und liegt der Wert bereits über 100? Letztere Frage ist umstritten: Das Robert-Koch-Insititut (RKI) und das Landesgesundheitsamt melden unterschiedliche Werte.

Im Moment weiß niemand im Landkreis so recht, wie die voneinander abweichenden Zahlen zustande kommen. Das RKI meldet seit Tagen einen Inzidenzwert, der jenseits der 100 liegt. Landratsamt Konstanz und Landesgesundheitsamt melden Werte zwischen 90 und 100.

Es zählt der Wert des LGA

Maßgeblich für das politische Handeln ist der Inzidenzwert, den das Landesgesundheitsamt angibt und den das Landratsamt Konstanz ebenfalls auf der eigenen Homepage vermeldet. Dieser Wert liegt im Moment (Stand 15. März) bei 95,7.

Sollte der Wert weiter ansteigen und die Marke von 100 überschreiten, passiert erst einmal: nichts. Sollte der Wert allerdings drei Tage in Folge überschritten werden, muss das Landratsamt handeln, indem es diese Überschreitung zunächst öffentlich bekannt macht. Am zweiten Werktag nach der Bekanntmachung treten dann wieder schärfere Regeln in Kraft, wie Marlene Pellhammer, Pressesprecherin des Landratsamts, erläutert.

Was passiert mit den Grundschulen? Einen Automatismus, dass Grundschulen, an denen momentan Präsenzunterricht stattfindet, bei einem Inzidenzwert über 100 wieder zum rein digitalen Unterricht zurückkehren, gibt es nicht. Es bleibe die Grundintention des Kultusministeriums, Schulen und Bildungseinrichtungen zu öffnen und auch geöffnet zu halten, schreibt Fabian Schmidt, Pressesprecher des Ministeriums. „Denn geschlossene Schulen über einen längeren Zeitraum haben immense Folgeschäden für die soziale und psychologische Entwicklung von Kindern und Jugendlichen.“

Allerdings räume die Corona-Verordnung den Behörden vor Ort die Möglichkeit ein, bei stark steigenden Infektionszahlen weitergehende Maßnahmen zu treffen. So könne also das Landratsamt Konstanz den Schulbetrieb im Kreis wieder einschränken, wie es etwa der Landkreis Schwäbisch-Hall getan habe.

Was passiert mit den Kitas? Hier gelten dieselben Regeln wie bei den Schulen. Das heißt, Kindertagesstätten bleiben auch bei einer Inzidenz über 100 geöffnet, sofern der Landkreis Konstanz nicht selbst den Kita-Betrieb einschränkt.

Auch bei einer Inzidenz über 100 bleiben Kitas vermutlich geöffnet. | Bild: Oliver Hanser

Was passiert im Einzelhandel? Die Überschreitung der 100er-Inzidenz führe nicht zu einer erneuten Einschränkung des Sortiments, erläutert Marlene Pellhammer auf Nachfrage des SÜDKURIER. Eingeschränkt werde aber die Art und Weise der Öffnung. Geschäfte wie Buchhandlungen, Gärtnereien oder Bekleidungsgeschäfte dürften dann nur noch „click and collect“ anbieten. Das bedeutet, dass Kunden anrufen oder digital eine Ware bestellen und sie an einer Stelle vor dem Geschäft abholen können, wie es bereits vor dem 7. März möglich war. Lebensmittelgeschäfte, Apotheken und Drogerien bleiben wie zuvor geöffnet.

Der Einzelhandel darf nur noch „click and collect“ anbieten. | Bild: Eva Marie Stegmann

Behörden melden abweichende Werte Das Landesgesundheitsamt (LGA) meldet aktuell für den Kreis Konstanz geringere Inzidenzwerte als das Robert-Koch-Institut (RKI). Sie liegen knapp unter 100, aktuell bei 95,7. Das RKI meldet seit mehreren Tagen Werte jenseits der 100er-Marke. Woher bekommt das LGA seine Zahlen? Das Landratsamt Konstanz übermittelt täglich die Zahl der Corona-Infizierten an das LGA. Das LGA prüft die Zahlen allerdings. Ausschlaggebend für die Berechnung der Inzidenz ist das Meldedatum des Corona-Falls, also der Tag, an dem der Test positiv anzeigte. Das stimmt nicht unbedingt mit dem Tag überein, an dem der Fall ans LGA übermittelt wurde. Deshalb stimmen die Fallzahlen, die LGA und Landratsamt an einem bestimmten Tag melden, nicht immer überein.

Bild: Grafik: Ute Schönlein

Was passiert mit privaten Kontakten? Sie werden auf das Maß zurückgenommen, das vor dem 7. März zulässig war. Jeder Haushalt darf sich mit einer Person aus einem anderen Haushalt treffen, nicht mehr, wie im Moment, mit allen Personen eines weiteren Haushalts. Kinder bis 14 Jahre zählen nicht mit.

Sie werden auf das Maß zurückgenommen, das vor dem 7. März zulässig war. Jeder Haushalt darf sich mit einer Person aus einem anderen Haushalt treffen, nicht mehr, wie im Moment, mit allen Personen eines weiteren Haushalts. Kinder bis 14 Jahre zählen nicht mit. Was passiert mit Kultur und Sport? Steigt der Inzidenzwert im Landkreis über 100, werden auch Kultur- und Sportmöglichkeiten wieder reduziert. Laut Corona-Verordnung müssen Museen, Galerien und Zoos wieder schließen. Kontaktarmer Gruppensport ist dann ebenfalls nicht mehr möglich. Es gelten die verschärften Kontaktbeschränkungen, joggen ist zum Beispiel nur mit einer Person aus einem anderen Haushalt erlaubt.