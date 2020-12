In der Singener Stadthalle wird ab dem 15. Januar gegen Corona geimpft. Dort wird ein Kreis-Impfzentrum (KIZ) errichtet. Wie man sich zur Impfung anmelden kann, wann das Zentrum geöffnet hat und wer zuerst geimpft wird – auf alle diese Fragen hat der SÜDKURIER die Antworten

Die Entscheidung ist gefallen: In der Stadthalle in Singen wird ein Kreis-Impfzentrum (KIZ) eingerichtet. Das hat das Sozialministerium Baden-Württemberg in einer Pressemitteilung bekannt gegeben. „Wir freuen uns über den Zuschlag“, sagt