Ärger liegt bei der CDU in der Luft. Die Mitglieder an der Basis hadern mit dem schlechten Abschneiden ihrer Partei. Einen Grund für das miese Ergebnis sehen sie in der Parteispitze. Das machte ein Brandbrief des CDU-Kreisverbandes Konstanz deutlich. Damit ist aber noch nicht Schluss.

Der Frust sitzt noch immer tief. Diesmal meldet sich der Konstanzer Oberbürgermeistern Uli Burchardt in einem offenen Brief. Auch die Oberbürgermeister Marget Mergen (Baden-Baden) und Daniel Rapp (Ravensburg) haben den Brief unterschrieben. Alle drei sind CDU-Oberbürgermeister.

Der Konstanzer OB Uli Burchardt | Bild: Lukas Ondreka

Die CDU hat sich zu wenig geändert

Die Oberbürgermeister fordern die komplette Erneuerung der Landes-CDU. Sie schreiben in dem Brief: „Die Welt hat sich verändert, die Gesellschaft hat sich verändert, das Parteienspektrum hat sich verändert. Und unsere Städte und Stadtgesellschaften verändern sich ebenfalls. Jeden Tag. Und was ist mit der CDU? Sie hat sich – vielleicht – ein klein wenig verändert. Aber was sie vermittelt, geht an dem heutigen Lebensgefühl und den Bedürfnissen der Menschen in unserem Land, vor allem in den Städten, vorbei.“

Versuch einer Erklärung des Stimmenverlustes

Burchardt, Mergen und Rapp sehen den Stimmverlust der CDU nicht in Fukushima 2011, der Flüchtlingskrise 2016 und in der Corona-Krise 2021 oder dem Kretschmann-MP-Bonus, sondern in der CDU selbst. „Sollte uns der Mut zum Umdenken auch in der jetzigen Situation fehlen, dann haben wir – zu Recht – keine Zukunft. Es wird Zeit für einen echten Aufbruch“, resümieren die Briefschreiber.

Der Ravensburger Oberbürgermeister Daniel Rapp (CDU). | Bild: Marijan Murat

Was die Briefschreiber fordern

Deshalb fordern die Oberbürgermeister, dass die Partei endlich Gas gebe beim Klimaschutz. Damit müsse eine konsequente Mobilitätswende einhergehen: „Förderung des Radverkehrs, der Elektromobilität und konsequenter Ausbau des ÖPNV. Kein stures Festhalten an veralteten Antriebsarten!“ Auch Familien sollen die Christdemokraten „stärker unter die Arme greifen“. Des Weiteren zeigen sich die Autoren des Briefes offen für ein modernes Zuwanderungsrecht. „Diversität macht uns als Gesellschaft stark.“

An was die Oberbürgermeister Kritik üben

Aber nicht nur Forderungen stellt der Brief auf, sondern übt auch Kritik: „Was wir nicht mehr brauchen: Mandatsträger, die sich die Taschen vollmachen zum Beispiel. Sie haben in der CDU nichts verloren. Wer Mitglied in einem Parlament ist, muss alle Nebenverdienste in Euro und Cent offenlegen.“ Stattdessen brauche die männerdominierte Partei Zuwachs bei den Frauen in den Parteigremien.

29.01.2021, Baden-Württemberg, Stuttgart: Ein Wahlkampfhelfer trägt bei der Präsentation der Landtagwahlkampagne der baden-württembergischen CDU ein Plakat der CDU-Spitzenkandidatin Susanne Eisenmann. | Bild: Marijan Murat/dpa

Keine Kritik an der Führungsspitze direkt

Was aber völlig ausbleibt, ist Kritik an der Führungsspitze direkt oder gar einen Austausch des Personals. Dies forderte dagegen der Brandbrief der Kreis-CDU. Willi Streit, Kreisverbandsvorsitzender der Partei, und Levin Eisenmann, der CDU-Kandidat für die Landtagswahl im Wahlkreis Konstanz-Radolfzell, glauben deshalb, dass sich die Spitze vom Volk entfremdet habe. Daher brauche es einen Personalwechsel.