Am Sonntag, dem 26. September 2021, findet die Wahl zum 20. Deutschen Bundestag statt. Mit Ihrer Erststimme schicken Sie einen ihrer Wahlkreiskandidaten in den Bundestag. Doch welcher Bewerber kommt den eigenen Positionen am nächsten? Im großen SÜDKURIER Kandidaten-Check der sechs im Parlament vertretenen Parteien im Wahlkreis Konstanz stehen die Kandidaten zu Politik und Persönlichem Rede und Antwort.

Direkt zu den Kandidaten:

Andreas Jung (CDU)

Lina Seitzl (SPD)

Sebastian Lederer (Grüne)

Ann-Veruschka Jurisch (FDP)

Andreas Hug (AfD)

Sibylle Röth (Linke)

Das sind die Kandidaten für den Wahlkreis Konstanz

Andreas Jung (CDU)

Andreas Jung (CDU) | Bild: CDU

Der Bundestagsabgeordnete und Jurist Andreas Jung (CDU) ist 46 Jahre alt und lebt mit seiner Familie auf der Reichenau. Er wurde 2005 erstmals in den Bundestag gewählt. Hier geht es zum Kandidaten-Check von Andreas Jung.

Lina Seitzl (SPD)

Lina Seitzl (SPD) | Bild: Christian Baranowski

Lina Seitzl (SPD) ist 32 Jahre alt, sie lebt und arbeitet als wissenschaftliche Mitarbeiterin in Konstanz. Seitzl ist seit 2019 Kreisrätin und Kreistags-Sprecherin der SPD für Schule und Kultur. Den Kandidaten-Check von Lina Seitzl finden Sie hier.

Sebastian Lederer (Grüne)

Sebastian Lederer (Grüne) | Bild: Sophie Tichonenko

Der 25-jährige Sebastian Lederer tritt im Kreis Konstanz für die Grünen an. Er ist ausgebildeter Schreiner und studiert seit 2019 Architektur an der HTWG Konstanz. Sebastian Lederer im Kandidaten-Check.

Ann-Veruschka Jurisch (FDP)

Dr. Ann-Veruschka Jurisch | Bild: Ulrike Sommer

Ann-Veruschka Jurisch (FDP) ist promovierte Juristin. Die 49-Jährige lebt und arbeitet als Universitätsangestellte in Konstanz und ist dort seit 2016 FDP-Ortsvorsitzende. Hier geht es zum Kandidaten-Check von Dr. Ann-Veruschka Jurisch.

Andreas Hug (AfD)

Michael Hug | Bild: AfD

Andreas Hug ist der Kandidat der AfD im Kreis Konstanz. ER ist 54 Jahre alt, lebt in Volkertshausen und arbeitet als Vertriebsleiter für Sicherheitselektronik. Seit 2019 ist Hug Kreisrat im Kreistag von Konstanz. Den Kandidaten-Check von Andreas Hug finden Sie hier.

Sibylle Röth (Linke)

Sybille Röth (Linke) | Bild: Daniel Schröder

Sibylle Röth tritt als Kandidatin der Linken im Kreis Konstanz an. Die 39-Jährige kam 2012 zur Promotion an den Bodensee und arbeitet wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Universität Konstanz. Sibylle Röth im Kandidaten-Check.

Die Reihenfolge der Kandidierenden ergibt sich aus dem Endergebnis der Bundestagswahl 2017 in Baden-Württemberg.