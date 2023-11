Im März 2023 wurde der B33-Tunnel wird vier Nächte gesperrt, um Wartungs- und Reinigungsarbeiten durchzuführen. Im vergangenen Mai kam es zu einer Teilsperrung, da Lärmschutzwände installiert wurden. Und auch aktuell steht eine vorübergehende Vollsperrung des Tunnels an der Waldsiedlung an.

Wie das Landratsamt Konstanz in einer Pressemitteilung schreibt, werden am Dienstag, 21. November, Reparaturarbeiten an der Videoanlage vorgenommen. Dafür wird der B33-Tunnel an der Waldsiedlung zwischen 9 und 14 Uhr in beide Richtungen komplett gesperrt.

Die Umleitung des Verkehrs erfolge in beide Fahrtrichtungen über die alte Trasse der B33 und werde von der Straßenmeisterei ausgeschildert. Anschließend heißt es im Schreiben in die Medien: „Das Landratsamt bittet die Verkehrsteilnehmenden um Verständnis.“

