Zivilfahnder der Bundespolizei haben am Bahnhof in Singen am Donnerstag, 2. Juni, Kontrollen durchgeführt. Dabei ging ihnen ein gesuchter Straftäter ins Netz, den das Amtsgericht Konstanz bereits vor rund zwei Jahren rechtskräftig verurteilt hatte.

Das Urteil damals lautete: zweieinhalb Jahre Gesamtstrafe wegen gefährlicher Körperverletzung, die sich aus Einzelstrafen von einem und anderthalb Jahren zusammensetzten. Bei der längeren Strafe waren auch 80 Tagessätze einberechnet, die er bereits bezahlt hat.

Weil er nun jedoch nicht anzutreffen war, suchte die Staatsanwaltschaft Konstanz nach dem 31-Jährigen, der zum Zeitpunkt seiner Verhaftung noch nicht einmal 24 Stunden zur Fahndung ausgeschrieben war. Der Mann wurde am späten Nachmittag in die Justizvollzugsanstalt Konstanz eingewiesen.