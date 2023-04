Die Bundespolizei und die Steuerfahndung haben am Dienstag, 4. April, eine Wohnung und Geschäftsräume eines Security Unternehmens im Landkreis Konstanz durchsucht. Darüber informiert die Bundespolizeiinspektion Konstanz in einer Pressemitteilung. Es geht unter anderem um den Verdacht der gefährlichen Körperverletzung, des gewerbsmäßigen Betrugs sowie des Vorenthaltens und Veruntreuens von Löhnen.

Spezialkräfte der Bundespolizei und Steuerfahnder des Finanzamts Konstanz durchsuchten in den frühen Morgenstunden am Dienstag auf Grundlage von Durchsuchungsbeschlüssen zwei Objekte im Landkreis Konstanz, heißt es weiter. Die Beschlüsse waren zuvor von der Staatsanwaltschaft Konstanz erwirkt worden.

Grund für die Durchsuchung sind Ermittlungen gegen den Inhaber und einen Mitarbeiter einer privaten Sicherheitsfirma. Diese stehen im Verdacht, in Ausübung ihres Berufes in mehreren Fällen Personen körperlich misshandelt zu haben.

Der beschuldigte Inhaber soll außerdem Personal ohne „Sachkundenachweis“, sprich mutmaßlich einem Security-Schein, oder einer entsprechenden „Zuverlässigkeitsüberprüfung“ beschäftigt haben. Damit soll ferner eine Auftraggeberin in betrügerischer Absicht getäuscht worden sein.

Räume bereits im November durchsucht

„Im November 2022 wurden bereits zwei Durchsuchungsbeschlüsse vollzogen“, heißt es weiter der Meldung. „Die Auswertung der in diesem Zusammenhang sichergestellten Beweismittel hatte in der Folge zu der neuerlichen Durchsuchung geführt.“ Damals wurden am 23. November ebenfalls zwei Objekte, eine Wohnung und Geschäftsräume, durchsucht. Eines der Objekte befand sich damals in Rielasingen-Worblingen.

Wurden auch diesmal besagte Örtlichkeiten in der Gemeinde südlich von Singen durchsucht? Eine entsprechende Bestätigung wollten zunächst weder die Bundespolizei noch die Staatsanwaltschaft auf SÜDKURIER-Nachfrage geben. Damals stand neben den bestehenden Vorwürfen außerdem der Verdacht von Freiheitsberaubung sowie Nötigung im Raum.

Bei der Durchsuchung waren neben den Beamten des Bundespolizei sowie Steuerfahndern außerdem Beamte des Hauptzollamtes Singen aus der Abteilung Finanzkontrolle Schwarzarbeit beteiligt. Laut der Meldung wurden dabei umfangreiche Beweismittel wie Speichermedien sowie Geschäftsunterlagen sichergestellt.

Es wurde außerdem ein als Taschenlampe getarnter Elektroschocker gefunden. Das Beweismaterial wird nun ausgewertet und die Ergebnisse fließen in die Ermittlungen mit ein. Weitere Angaben zum Fall machten Bundespolizei und Staatsanwaltschaft zunächst nicht.