Fahren ohne Fahrerlaubnis, Trunkenheit im Verkehr und Urkundenfälschung – Beamte der Bundespolizeiinspektion Konstanz haben mehrere Männer geschnappt, die wegen unterschiedlicher Straftaten per Haftbefehl gesucht wurden. Oder besser gesagt: wegen der Geldstrafen, die sie noch nicht bezahlt hatten.

3900 Euro waren es bei dem 26-Jährigen, den eine Deutsch-Schweizer Streife am Freitag, 27. Oktober, im Stadtgebiet Singen kontrollierte. Wie die Bundespolizeiinspektion Konstanz mitteilte, suchte die Staatsanwaltschaft Konstanz nach ihm. Die Strafe war wegen Urkundenfälschung gegen den Mann verhängt worden. Da er es schaffte, den offenen Betrag zu begleichen, durfte er wieder seiner Wege gehen.

Gesuchter zahlt 4200 Euro und bleibt frei

Am Grenzübergang Bietingen stellten Bundespolizisten einen 29-Jährigen, gegen den ein Vollstreckungshaftbefehl der Staatsanwaltschaft Ravensburg vorlag. Wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis war der Gesuchte im Frühjahr 2023 vom Amtsgericht Leutkirch zu einer Geldstrafe von 4200 Euro verurteilt worden. Auch er konnte zahlen und blieb frei.

Wegen Trunkenheit im Verkehr wurde dagegen ein 22-Jähriger belangt, der in der Nacht auf Freitag am Grenzübergang Konstanz-Autobahn ins Netz ging. Die Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth suchte schon seit dem Jahr 2021 nach ihm. Da er die geforderte Geldstrafe von 1200 Euro nicht bezahlen konnte, war seine Reise vorerst zu Ende. Er wurde zur Verbüßung der Ersatzfreiheitsstrafe in die Justizvollzugsanstalt Konstanz eingeliefert.

Pro Tag Kosten von 180 Euro

Ob sich das für den Staat rechnet, ist zweifelhaft. Pro Tag kostete ein Haftplatz 2022 in Baden-Württemberg nach Angaben des Justizministeriums netto 180,46 Euro (einschließlich umgelegter Bauinvestitionen). Wie viele Tage der 22-Jährige einsitzen muss, wollte Bundespolizeisprecher Nico Haller auch auf Anfrage nicht sagen. Grund: Andernfalls könnte man Rückschlüsse auf das Einkommen des Mannes ziehen.

Wer zu knapp bei Kasse ist, muss in einem Fall wie diesem ins Gefängis, obwohl gegen ihn nur eine Geldstrafe verhängt wurde und der Freiheitsentzug eine deutlich härtere Sanktion darstellt. Diese trifft also vor allem ärmere Menschen, oft wegen armutsbedingter Delikte wie Schwarzfahren.

Die Zahl der Tagessätze soll bei einer Geldstrafe die Schwere des Vergehens abbilden; ihre Höhe richtet sich dagegen nach dem Einkommen. 60 Tagessätze á 20 Euro bringen den Betreffenden bei einer Strafe von 1200 Euro also für 60 Tage hinter Gitter, 20 Tagessätze á 60 Euro nur für 20.

Nach einer Gesetzesänderung gilt ab Februar 2024 der neue Schlüssel von einem Hafttag pro zwei Tagessätzen – was an dem grundsätzlichen Problem für weniger gut Verdienende aber nichts ändert. Sie landen eher im Gefängnis, während Zahlungskräftige in der Regel in Freiheit bleiben. Mit allen negativen sozialen Folgewirkungen, die eine Haft mit sich bringt.