Büsingen vor 2 Stunden

Büsingen – eine deutsche Insel in der Schweiz: Wie der Coronavirus ein Dorf von Deutschland trennt

Büsingen ist die einzige deutsche Exklave in der Schweiz. Die Einwohner leiden besonders an der plötzlichen Grenzsperrung zwischen Deutschland und der Schweiz. Denn in den Köpfen und Herzen der Menschen, spielte die Grenze eigentlich keine Rolle mehr – bis zur Corona-Krise.