Kreis Konstanz vor 1 Stunde

Bürgermeister schlägt Alarm: Die Bundespolitik muss Kommunen jetzt bei der Flüchtlingsfrage helfen

Der Vorsitzende des Städte- und Gemeindetags, Johannes Moser, wendet sich in einem Brief an die Bundespolitik. Kommunen schaffen die Unterbringung der Geflüchteten nicht mehr. Wie die Bundestagsabgeordneten reagieren.