Diese Ankündigung treibt den Gottmadinger Räten Sorgenfalten ins Gesicht: Der LKW-Stellplatz beim Zollamt Bietingen soll ab diesem Frühjahr saniert werden.

Als ob die Rückstaus bis zum Heilsbergtunnel auf der Autobahn A81 am Wochenbeginn und an manchen Wochentagen den Dorfbewohnern nicht schon genug Probleme bereiten würden; wenn ab Mai weitere 80 Lastwagen am Straßenrand aufgereiht stehen, dürfte der Grenzübergang zu einer Problemzone werden. Vor allem befürchten die Menschen im Grenzort während der Sanierungsphase einen unerträglichen Schleichverkehr.

An Möglichkeiten zur Entlastung wird gearbeitet

Joachim Dutt vom Gottmadinger Bauamt hat an den Lagebesprechungen teilgenommen. „Wir durften mitreden“, sagt er. Einen echten Ausweg sieht er aber trotzdem nicht. „Dass der Parkplatz saniert werden muss, liegt auf der Hand. Überall gibt es Schlaglöcher.“ Seit Dezember 2021 hätten Gespräche zur Koordinierung der Arbeiten und Abläufe stattgefunden.

Bild: Arndt, Isabelle

Immerhin konnte die Gemeinde eigene Vorschläge zur Entlastung einbringen. „Wir brauchen kurzfristige Lösungen“, sagt Joachim Dutt. Tatsächlich soll auf der Autobahn ab dem Heilsbergtunnel eine zweispurige Rückstaufläche für LKW eingerichtet werden. Die entsprechende Abstimmung laufe noch.

„Der Pkw-Verkehr Richtung Bietingen wird hierzu sondiert und ab Hilzingen auf die Gegenfahrbahn übergeleitet, sodass dieser störungsfrei abfließen kann“, erklärt auch Thorsten Grützner von der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben (BImA) in Bonn. Er beantwortet auch die SÜDKURIER-Fragen zur technischen Umsetzung.

Arbeiten werden wohl mehr als ein halbes Jahr dauern

Mittlerweile ist bekannt, dass die Parkfläche nicht mehr asphaltiert, sondern betoniert werden soll. Das hat aber zur Folge, dass die Sanierung viel Zeit in Anspruch nehmen wird, weil der Beton einige Wochen aushärten muss, bevor er wieder befahrbar ist. Die Sanierung der Flächen sei von Mai bis Dezember 2022 geplant, erklärt Grützner.

Rund 13.000 Quadratmeter der bestehenden Beton- und Asphaltflächen müssten erneuert werden. Die alte Fahrbahn werde vollständig rückgebaut und eine neue Betonfahrbahn mit entsprechendem Unterbau hergestellt.

Die Involvierten Bei der Sanierung der Amtsplätze bei der Zollanlage Bietingen/Thayngen sind eine Menge Behörden beteiligt. Involviert sind neben der BImA die Generalzolldirektion, das Hauptzollamt Singen, das Zollamt Bietingen, Bundesbau Baden-Württemberg, das Staatliche Hochbauamt Freiburg, aber auch das Regierungspräsidium Freiburg, die Gemeinde Gottmadingen/Bietingen, das Bundesamt für Zoll und Grenzsicherheit (BAZG), die Autobahn GmbH des Bundes (Niederlassung Südwest), das Polizeipräsidium Konstanz, das Landratsamt Konstanz und das Bundesamt für Straßen (ASTRA) Schweiz.

Auf rund 17.000 Quadratmetern gebe es nur vereinzelte Schäden. Hier müssten die Fugen der einzelnen alten Betonplatten erneuert und die Fahrbahnmarkierung neu aufgebracht werden. Außerdem müsse eine circa 3500 Quadratmeter große Asphaltfläche abgefräst und eine neue Asphaltdecke eingebaut werden, erklärt Thorsten Grützner.

Sechs Millionen für Sanierung

Nach Jahrzehnten intensiver Nutzung durch den Schwerlastverkehr seien nicht nur auf den Verkehrsflächen, sondern auch am Kanalsystem umfangreiche Schäden entstanden. Ziel der Sanierung sei bei stetig zunehmendem Lkw-Verkehr die nachhaltige Sanierung der Anlage.

Dafür nimmt der Bund insgesamt rund sechs Millionen Euro in die Hand. Bereits im vergangenen Jahr wurde im ersten Bauabschnitt der gegenüberliegende Parkplatz komplett erneuert.

Lange Schlangen bilden sich schnell

Marcel Fringer, Gemeindepräsident von Thayngen, erinnert sich noch gut an die Rückstaus auf Schweizer Seite, die sich während der Arbeiten bis nach Herblingen zogen. „Das hatte man wohl total unterschätzt“, sagt Fringer.

„Aber 25 Sattelzüge à 40 Meter ergeben eben 1000 Meter.“ Schließlich habe man die Sache mit Ampeln, einem gut ausgeschilderten Umleitungssystem und Verkehrskadetten gelöst. „Der bevorstehende Umbau hat diesmal für Thayngen keine großen Auswirkungen“, ist Fringer überzeugt.

Doch was bedeutet die Sperrung der Fläche für die Zoll-Abfertigung?

Wird der Warenverkehrsfluss durch die zu erwartenden Staus beeinflusst? Hierzu sagt Thorsten Grützner: „Die Zollabfertigung als solche ändert sich nicht. Allerdings können durch die verringerte Stellplatzkapazität während der Bauphase entsprechend weniger Lkw auf die Anlage fahren und halten. Dies führt zu Verzögerungen bei all jenen, die erst noch eine Spedition vor Ort aufsuchen müssen. Da dieser Anteil sehr hoch ist, muss insgesamt von längeren Zeiten für den Grenzübertritt ausgegangen werden.“

Bild: Trautmann, Gudrun

Ein Teil des anfallenden Verkehrs solle auf andere Anlagen umgeleitet werden. Dazu müssten aber Speditionen und besonders ihre Fahrer bereit sein, längere Strecken in Kauf zu nehmen. Mögliche Ausweichzollanlagen sind die Grenzübergänge Neuhaus/Bargen und Rielasingen/Ramsen sowie alle Warenverkehrszollämter an der Grenze zur Schweiz.

„Eine Beeinflussung der Transportwege durch die Zollverwaltung ist nicht möglich“, sagt Grützner. Und eine generelle großräumige Umleitung der Lkw sei vorerst nicht vorgesehen.

LKW-Fahrer dürfen auf dem Stellplatz eigentlich nicht rasten

Wer davon ausging, dass es sich bei den Sanierungsflächen und LKW-Parkplätze zur Einhaltung der Ruhezeiten handelt, wird spätestens jetzt eines Besseren belehrt. Der Sprecher der BImA spricht vielmehr von einem Amtsplatz der Zollstelle, der nur für die Dauer der Zolldeklarationen benutzt werden dürfe.

Die zum Teil missbräuchliche Verwendung des Amtsplatzes und der Stauspuren auf der B34 als Park- und Ruheplätze werde während der Sanierung nicht möglich sein, erklärt Grützner. Zur Koordination der Lkw auf dem Zollgelände soll externes Personal zur Verkehrssicherung eingesetzt werden.

Ein Versuch, zu beruhigen

Die Angst der Bietinger Bürger vor einem Verkehrskollaps versucht Thorsten Grützner zu entkräften: „Der Lkw-Rückstau wird sich wie beim Normalbetrieb der Zollanlage auf die B34 und die A81 beschränken“, sagt er.

Die Verkehrsführung auf der B34 solle optimiert und der Autoverkehr strikter vom Lkw-Verkehr getrennt werden. „Zusätzliche Belastungen für die Gemeinde Bietingen sind nicht zu erwarten“, so Grützner. „Dass Pkw, wie immer bei Stau, durch Bietingen fahren, wird sich allerdings nicht verhindern lassen.“