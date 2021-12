von PM

In der Pressemitteilung heißt es: „In der 16. Aktualisierung der Covid-19-Impfempfehlung empfiehlt die Siko allen Personen im Alter ab 18 Jahren eine Covid-19-Auffrischimpfung mit einem mRNA-Impfstoff in einem Mindestabstand von drei Monaten zur vollendeten Grundimmunisierung. Bei den Angeboten der Mobilen Impfteams und in den regionalen Impfstützpunkten wird die Empfehlung der Stiko ab sofort umgesetzt.“

Das Landratsamt weist auch daraufhin, dass sowohl vor Weihnachten als auch zwischen den Jahren zahlreiche Impftermine zur Verfügung stehen. Die Termine für die Folgewoche sind ab Donnerstag, 23. Dezember, buchbar.

Hier kann man sich zur Impfung anmelden:

Eine Anmeldung unter www.etermin.net/impfen-kn ist erforderlich. Es werden Erst-, Zweit- und Drittimpfungen angeboten. Grundsätzlich wird an allen Impfstandorten mit Moderna für Personen ab 30 Jahren und mit Biontech für Personen unter 30 Jahren geimpft. Mitzubringen sind der Personalausweis und gegebenenfalls der Impfpass. Durch Änderungen der Hygieneregeln ist ab heute, 21. Dezember, der Zutritt zu den Impfstützpunkten ohne 3G-Nachweis möglich.