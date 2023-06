3,68 Meter: Auf diesen Stand ist der Pegel des Bodensees an der Messstation in Konstanz (Stand: 13. Juni, 9 Uhr) gesunken. Das geht aus den Daten der Landesanstalt für Umwelt Baden-Württemberg (LUBW) hervor. Vor rund einem Monat schwappte das Wasser bei 3,93 Meter gegen die Messlatte. Vor einem Jahr lag der Pegel bei 3,41 Meter.

Konstanz Immer aktuell: So warm ist das Wasser im Bodensee Das könnte Sie auch interessieren

Das sind schlechte Nachrichten für Fische: Werden sie bald auf dem Trockenen sitzen? Einer, der es wissen könnte, ist Jürgen Schmidt, Meteorologe bei Wetterkontor.

An ihn geht die Frage: Wird es bald regnen, so dass sich die Wanne Bodensee bald wieder füllen könnte? „Nein, zumindest nicht in den kommenden Tagen“, sagt er. Vor dem Wochenende wird kein Tropfen in Konstanz und Region den Boden erreichen. Wahrscheinlicher sei, dass die Tropfen noch in der Luft verdunsten würden.

Der Pegel ist in den letzten Wochen wieder etwas gesunken. | Bild: Hanser, Oliver

Sind das wiederum freudige Nachrichten für sonnenhungrige Badegäste? Bedeutet das, dass die Sandbänke, die bei Niedrigstand aus dem Wasser auftauchen, bald wieder sichtbar werden? Die Antwort: Das kommt auf die Sandbank an.

Wann wird die Sandbank vor der Reichenau zur Sonnenbank?

Da wäre zum Beispiel die Sandbank Straßenrain. Ein Inselchen, welche zwischen der Mettnau und der Insel Reichenau aus dem Wasser schwappen könnte. Im vergangenen August ist die Sandbank vor dem Inselteil Niederzell kurzzeitig wieder aufgetaucht. Warum? Weil der Pegel im Gnadensee unter 2,40 Meter gefallen ist.

(Archivbild, August 2022): Die Insel Straßenrain ist noch von Wasser bedeckt. Sollte der Pegelstand weiter sinken, könnte sie an die Oberfläche gelangen. | Bild: SK

Liegt der Pegel bei 2,39 Meter, können Besucher trockenen Fußes auf dem Inselchen spazieren gehen, picknicken, sonnenbaden oder sogar feiern. Doch momentan liegt der Pegel bei Radolfzell bei 3,35 Meter. Fast einen Meter muss der Pegel noch fallen, bis die Sandbank zur Sonnenbank wird.

(Archivbild) Hunderte Besucher feiern 1972 auf dem temporären Insel Straßenrain vor der Reichenau ein Volksfest. | Bild: SK-Archiv

Bei welchem Pegelstand ragt der Teufelstisch aus dem Wasser?

Und wie sieht es am Teufelstisch aus? Nein, auch dieses Plateau im Überlinger See ragt noch nicht durch die Wasseroberfläche. Das wird wahrscheinlich auch nicht so bald passieren.

Der Teufelstisch hat sich das letzte Mal über der Wasseroberfläche 1972 gezeigt. Damals ist der Pegel unter 2,30 Meter gefallen. 1,39 Meter fehlen also noch, dass der Teufelstisch gedeckt werden könnte.

(Archivbild) Der Teufelstisch im Überlinger See durchbricht nur selten die Wasseroberfläche. | Bild: Achim Mende/Gerhard Plessing

Auch im Seerhein bei der Bleiche in Konstanz wirkt sich Niedrigwasser aus. Dort geht es sehr flach ins Wasser. Je mehr der Pegel sinkt, desto länger brauchen Badende, um bis sie zu den Knien im Wasser stehen zu können.

Doch fällt der Regel weiter, kann man dort fast über das Wasser gehen. Nur die Fußsohlen werden nass. Aber auch dazu muss Pegel deutlich über einen Meter sinken. Wie sich der Pegel immer aktuell entwickelt, können Sie übrigens hier sehen.