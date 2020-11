Auch Kinder mit Diabetes erhalten Unterstützung

97 sind im Landkreis Konstanz im Einsatz. Gemeinsam betreuen sie 125 Schüler mit besonderem Bedarf. Unterstützt werden Kinder mit geistigen, körperlichen oder seelischen Behinderungen. „Zuletzt kamen Kinder mit Diabetes dazu“, sagt Anja Braunwarth, seit März Gesamtleiterin des Fachdienstes Inklusion in Kitas und Schulen des Caritasverbands Konstanz.

„Diesen Kindern helfen die Schulbegleiter, indem sie mit ihnen Lebensmittel abwiegen, bei der Nutzung der Geräte helfen und ihnen ein Gefühl dafür vermitteln, wann sie in Unterzucker fallen und was sie dagegen tun können“, so Braunwarth.

Anja Braunwarth, Fachdienst Inklusion in Kitas und Schulen, Caritas.

Hilfe bei Freundschaften knüpfen und Streit schlichten

Die Schulbegleiter sind im Klassenzimmer und auf dem Pausenhof mit dabei. „Sie helfen auch bei der Kommunikation, zum Beispiel beim Knüpfen von Freundschaften mit Klassenkameraden oder beim Streitschlichten“, sagt Stefanie Schneider, die als Schulbegleiterin begann und nun eine von drei Teamleitern des Fachdienstes Inklusion ist.

Gemeinsam mit Silvia Hermann ist sie für die Stadt Konstanz zuständig, während Ralf Freese den Landkreis betreut. Für alle Kinder und Jugendlichen aber gilt: „Unser Ziel ist die Hilfe zur Selbsthilfe. Wir wollen die Schüler nicht abhängiger von uns machen, sondern sie selbstständiger werden lassen.“

Andreas Laube, Leiter Fachbereich Kinder und Jugend bei der Caritas Konstanz.

Dazu passt eine Einschätzung von Andreas Laube, bei der Caritas Konstanz Leiter des Fachbereichs Kinder, Jugend und Familie: „Wir haben es noch nie geschafft, die Unterstützung vorzeitig aufzulösen, aber in einigen Fällen konnten wir die Zeit der Hilfen reduzieren.“

Keine Übernahme von pädagogischen Aufgaben

Wichtig dabei ist: Die Schulbegleiter übernehmen keine pädagogischen Aufgaben, denn dafür sind die Sonderpädagogen zuständig, die sich bei Bedarf ebenfalls mit im Klassenzimmer befinden. „Diese Situation war am Anfang ungewohnt für die Lehrer, aber sie haben schnell gemerkt, wie wertvoll die Schulbegleiter sind“, sagt Stefanie Schneider.

Stefanie Schneider, Fachdienst Inklusion in Kitas und Schulen der Caritas.

Sie müssen keine Fachkräfte sein, doch 20 Prozent sind Erzieher oder Heilerziehungspfleger. Im Klassenzimmer sind die Kompetenzen zwischen Pädagogen und Schulbegleitern abgegrenzt. Regelmäßig wird am Runden Tisch mit Schulleitung, zuständigen Lehrern sowie Experten des Jugendamts geschaut, welches Kind wie viel individuelle Unterstützung braucht.

Hilfe auch in Corona-Zeiten

Seitdem Stefanie Schneider nicht mehr im Klassenzimmer hilft, vermisst sie den Schulalltag: „Da wird es nie langweilig“, sagt sie. Drei Jahre lang begleitete sie einen Werkrealschüler. „Ich wurde schnell auch zur Vertrauten der Schüler seiner Klasse.“

Als im Frühjahr die Schulen geschlossen wurden, stand die Caritas vor einem Rätsel: „Was machen wir mit den Kindern?“, fragte sich Anja Braunwarth. Laut Andreas Laube bekam die Caritas aber schnell grünes Licht und die Schulbegleiter durften den in Notgruppen betreuten Kindern helfen.

Nach Pfingsten waren alle wieder im Einsatz. „Sie haben den Schülern im Homeoffice bei den Hausaufgaben geholfen, hatten Kontakt übers Internet oder besuchten die Familien im Garten“, sagt Anja Braunwarth. Stefanie Schneider ergänzt: „Es ist beruhigend zu wissen, dass wir da sein können, wenn Klassen geschlossen werden müssen.“