Das Bild der Polizei wird in diesen Tagen stark von dem Eindruck geprägt, mit klarer Ansage die Einhaltung der Corona-Verordnung zu kontrollieren und Verstöße ohne Wenn und Aber zu ahnden. Welch empfindsame Seelen es jedoch auch unter den Polizisten gibt, zeigt die Reaktion der Bundespolizei auf eine E-Mail, die sie aus der Schweiz erreicht hat.

Der achtjährige Benjamin hatte in dieser Mail gefragt, ob die Forscher und Zöllner nicht einen Detektor erfinden könnten, der Coronaviren findet. „Damit ihr sehen könnt ob die Leute Coronavirus haben oder nicht damit die Leute über die Grenze können. Dann kann ich wieder zu meiner Oma.“

Das hat Benjamin an die Bundespolizei geschrieben „Liebe forscher und Zöllner, Ich bin Benjamin, 8 Jahre alt. ihr könnt, ein Metalldetektor erfinden, der Coronaviren findet. Damit ihr sehen könnt ob die Leute Coronavirus haben oder nicht damit die Leute über die Grenze können. Dann kann ich wieder zu meiner Oma. Viele grüsse Benjamin“

Christian Werle, Sprecher der Bundespolizeiinspektion Konstanz, hat sich umgehend mit der Mutter des Jungen in Verbindung gesetzt, wie er auf Nachfrage erzählt. Er ging davon aus, dass die Mutter den Kummer ihres Sohnes ausformuliert hat, der in der Schweiz wohnt und seine in Deutschland lebende Großmutter jetzt nicht sehen kann.

Die Antwort von Christian Werle in voller Länge „Lieber Benjamin, damit wir alle gesund bleiben, muss auch die Polizei gerade noch mehr arbeiten als sonst. Und auch wir können unsere Omas und Opas zurzeit nicht besuchen. Das liegt aber nicht nur daran, dass wir gerade so viel arbeiten müssen – außerdem wollen wir unsere Omas und Opas ja schützen, damit sie nicht krank werden. Deswegen halten auch wir Abstand zu ihnen. Das ist ganz schön doof für alle. Aber wir sind gar nicht so doll traurig. Denn wichtig ist, dass unsere Omas und Opas gesund bleiben. Wir können mit ihnen ja Briefe schreiben und telefonieren. Manche Menschen können sich auch mit dem Handy unterhalten und dabei sogar ein Video machen. So kann man sich wenigstens aus der Entfernung sehen. Aber wir alle hoffen natürlich, dass wir bald wieder so leben können wie früher. Und uns in die Arme nehmen können. Und als Polizist verspreche ich Dir, dass das auch wieder so kommen wird. Wir müssen nur etwas Geduld haben. Die vielen tollen Ärzte und auch alle anderen Menschen, die jetzt so viel arbeiten müssen, haben alles unter Kontrolle. Auch die Polizei in der Schweiz und in Deutschland macht alles, damit du dich sicher fühlen kannst. Du musst dir also keine Sorgen machen. Wir haben jetzt ganz lange darüber nachgedacht, ob das mit deiner Idee so klappt. Wir finden das total klasse, dass du uns so einen guten Tipp gegeben hast. Wir wollen mal einen Arzt fragen. Weil die ja alles ganz genau wissen mit dem Virus. Aber auch dann, wenn der Arzt sagt, dass das mit dem Detektor am Ende doch nicht so ganz funktioniert: Wir sind sehr glücklich über jede Idee von dir! Bitte bleib‘ gesund – und grüße bitte auch die Oma von der Bundespolizei.“

In seiner emotionalen Antwort versucht Christian Wehrle dem Achtjährigen zu erklären, warum solche Besuche gerade nicht möglich sind. Dabei wird der Zwiespalt spürbar, in dem sich auch Werle und seine Kollegen befinden. Seine Antwort beginnt mit den Worten:

„Lieber Benjamin, damit wir alle gesund bleiben, muss auch die Polizei gerade noch mehr arbeiten als sonst. Und auch wir können unsere Omas und Opas zurzeit nicht besuchen.“ Christian Werle versucht klar zu machen, dass ausgerechnet der ausbleibende direkte Kontakt für die geliebte Oma der beste Schutz sein könnte. Aber man könnte ja auch Briefe schreiben und telefonieren. Mit seinen Ausführungen versucht Werle dem Achtjährigen gefühlvoll klar zu machen, dass an der Einhaltung der strengen Abstandsregeln kein Weg vorbei führt. Und er bedankt sich für den Tipp mit dem Coronadetektor. Selbst wenn das nicht klappen sollte: „Wir sind sehr glücklich über jede Idee von dir!“