Landrat Zeno Danner ist stolz auf die Bürger des Landkreises Konstanz, die erstmals an der Aktion Stadtradeln teilgenommen hatten. 1760 Fahrradfahrer aus neun Städten und Gemeinden des Landkreises „sind vom 20. September bis zum 10. Oktober in die Pedale getreten“, berichtet Zeno Danner. 311.665 Kilometer hätten sie in dieser Zeit zurückgelegt und seien quasi „7,7 Mal um die Erde gefahren“, veranschaulichte Danner, der bezüglich des Klimaschutzes anfügte, dass die Teilnehmer somit 46 Tonnen CO 2 vermieden hätten. Die Top-Radler zeichnete er jetzt für ihre beeindruckende Leistung im Rahmen einer kleinen Freiluftfeierstunde auf dem Konstanzer Benediktinerplatz aus.

Sieger legt über 1600 Kilometer auf dem Rad zurück

Mit 1601 zurückgelegten Kilometern belegt Gustav Kurz den ersten Platz der Einzelwertung, gefolgt von Olaf Schulze (1554 Kilometer) und SÜDKURIER-Mitarbeiter Michael Fleiner (1448 Kilometer). Johannes Keller belegte mit 1417 Kilometern den vierten, Jürgen Schilling mit 1403 Kilometern den fünften und Simon Heß mit 1202 Kilometern den sechsten Platz. Das stärkste von 152 Teams formierten die Mitarbeiter der Firma Amcor Flexibles aus Singen mit Teamkapitänin Diana Stein.

Glücklich über die bewegungsfreudige Einwohnerschaft der Stadt Aach ist die stellvertretende Bürgermeisterin Simone Hornstein, denn im Durchschnitt wurden 4,76 Kilometer pro Einwohner geradelt. „Wir sind stolz, dass unsere Einwohner so engagiert sind, obwohl unsere Landschaft doch sehr hügelig ist“, so Hornstein. Als ersten Preis bekommen sowohl die Kommune Aach als auch das Singener Unternehmen eine Radservice-Station.

Auch das Marianum in Hegne ist ein Gewinner