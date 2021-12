Der Kreishaushalt für das Jahr 2022 steht auf festem Boden, zumindest, was die Akzeptanz unter den Kreisräten betrifft. In den Haushaltsreden kam zum Ausdruck, dass alle Fraktionen zu den Investitionen im Kreis stehen. Der Haushalt geht zwar von einem Defizit von 9 Millionen Euro aus, plant dafür zumindest für das kommende Jahr keine Netto-Neuverschuldung ein. Es wird zwar ein Kredit von 4,5 Millionen Euro aufgenommen, gleichzeitig werden aber Kreditlasten in derselben Höhe getilgt. Die Kreisumlage bleibt – vorerst – bei 31,5 Prozent.

Wie geht es mit dem GLKN weiter?

Sorgen äußerten alle Fraktionen über die finanzielle Lage des Gesundheitsverbunds. Es herrscht Konsens, dass der Landkreis sich nicht leisten könne, den GLKN jahrelang mit vielen Millionen zu subventionieren. Dennoch brachten alle Fraktionen zum Ausdruck, dass sie zum GLKN in kommunaler Trägerschaft stehen. Die Kreisräte richteten ihren Dank in diesem Jahr an die Mitarbeiter des Gesundheitswesens und äußerten Sorge, dass die Folgen der Krise den Kreis in den nächsten Jahren noch heftiger treffen werden. Die Verschuldung in Höhe von 60 Millionen Euro, die laut langfristiger Planung in den Folgejahren zu Buche schlagen wird, sehen die Fraktionen bislang noch nicht allzu kritisch.

So sieht es die CDU: Im Zentrum der Haushaltsrede steht die Sorge um den Gesundheitsverbund. „Wir müssen von den hohen Defiziten herunterkommen“, formuliert Fraktionsvorsitzender Bernd Häusler und sprach den Klinikmitarbeitern ausdrücklich Dank aus für ihren Einsatz in der anhaltenden Pandemie. Die CDU stehe ebenso für eine ausgewogene Unterbringung von Flüchtlingen. Hier erlaubte sich der Singener Oberbürgermeister einen Hinweis auf die Stadt Singen, die eine Zunahme von Familien erlebe, die soziale Unterstützung bräuchten. „Hier wird sich ein Schwerpunkt der Sozial- und Jugendhilfe abspielen.“ Er lobt, dass vorerst keine neuen Schulden gemacht würden, blickt aber mit Sorge auf die beschlossenen Verpflichtungsermächtigungen von 57,8 Millionen Euro – Geld, das in den Folgejahren aufgenommen werden muss.

So sehen es die Grünen: Auch die Grünen-Fraktion spricht von einem „Haushalt, dem wir so zustimmen können". Gewünscht hätten sie sich einen stärkeren Fokus auf den Klimaschutz. Fraktionssprecherin Christiane Kreitmeier drückte ihre Freude aus über den Ausbau der Radwege und der Photovoltaikanlagen. „Man könnte noch mehr tun, etwa eine Verpachtung der Anlagen an Bürger." Der Klimaschutz dürfte gern noch prominentere Wirkung entfalten. Auch von den Grünen gibt es Dank an die Mitarbeiter von Gesundheitsverbund, Pflegeheimen, Rettungsdiensten und an die niedergelassenen Ärzte. Die Grünen bekennen sich zur finanziellen Stützung des GLKN, weisen aber auf das strukturelle Problem hin: Es brauche gut qualifizierte Mitarbeiter und andere Rahmenbedingungen.

So sehen es die Freien Wähler: Ausdrückliches Lob erhält der Haushaltsplan von der Fraktion der Freien Wähler. „Es ist ein Haushalt, der Prioritäten für das Wesentliche setzt“, formuliert Martin Staab, er richte den Blick nach vorn und gebe einen Ausblick auf die Jahre 2023 und folgende. Sein Appell: „Wir brauchen mehr Zielgenauigkeit, nicht nur beim Klimaschutz, auch für soziale Themen.“ Dennoch wären die FW „gerne ohne einen Fehlbetrag gestartet“. Kritik üben sie am Stellenzuwachs im Landratsamt – das sei okay für neu hinzukommende Aufgaben, für alte Aufgaben müsse eine Digitalisierungsdividende dafür sorgen, dass es keine weiteren Stellenzuwächse brauche. Staab kritisiert ebenfalls eine für die Folgejahre auf 35 Prozent geplante Kreisumlage: „Das ist für die Kommunen nicht tragbar.“

Projekt verschoben In beinahe allen Haushaltsreden der jüngsten Sitzung übten die Fraktionsvorsitzenden des Kreistags Kritik an der Verschiebung der Sanierungsmaßnahme der Haldenwangschule in Singen. Landrat Zeno Danner sagte, dass sie nicht im Haushalt verankert würde, weil die Kreisverwaltung keine Chance habe, die Maßnahme im Jahr 2022 zu realisieren, es fehle für die Umsetzung an Personal. Dieses sei vordringlich mit der Unterbringung von Flüchtlingen beschäftigt. Die Redner wiesen auf die Dringlichkeit der Maßnahme hin. Man einigte sich darauf, dass die Verwaltung im Frühjahr darüber informieren werde, welche ersten Schritte doch möglich seien.