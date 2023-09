Was war das denn? Daniela Richter schaut auf das Telefon in ihrer Hand. „Der Polizist hat einfach aufgelegt“, erzählt die Mittfünfzigerin aus Konstanz. Die blonde Frau sitzt in ihrem Wohnzimmer in Konstanz am Esstisch. Sie nickt mit dem Kopf in Richtung Gang, wo ihr Festnetztelefon steht. „Ich war so sauer, als der Mann aufgelegt hat“, sagt sie. Sie spürte aber: Da stimmt was nicht.

Aber von Anfang an. Es ist ein gewöhnlicher Dienstagnachmittag. Das Festnetztelefon bei Richter klingelt. Sie geht ran. Sie denkt sich nichts dabei. Normalerweise ruft nur ihre 71-jährige Schwester auf dem Festnetz an. Keine ihrer zwei Töchter meldet sich auf der Nummer. „Die schicken eher Sprachnachrichten“, sagt Richter.

Doch an diesem Tag hört sie am anderen Ende der Leitung eine weinerliche Stimme. Die Frau schluchzt, sie ist kaum zu verstehen, schon gar nicht ihr Name. „Ich habe gefragt, ob ich der Person helfen kann“, erzählt Richter. Die Antwort versetzt Richter einen Schock: Ihre Tochter habe mit dem Auto einen schweren Verkehrsunfall gehabt.

Dann wird der Hörer an einen Mann weitergereicht, der sich als Polizist vorstellt. „Ich glaube, er hat gesagt, er heißt Krause oder so“, erinnert sich Richter dunkel. Woran sie sich aber sehr lebhaft erinnert: In diesem Moment hat sie das Gefühl, dass ihr Herz stehen bleibt.

Es vergeht kaum noch ein Tag ohne Schockanruf

Was Richter in dieser Sekunde noch nicht durchschaut: Sie spricht gerade mit Betrügern. „Es gibt vermutlich nur wenige Tage, an denen wir gar keine Anrufe in diesem Bereich haben“, sagt Katrin Rosenthal, Pressesprecherin des Polizeipräsidiums Konstanz.

Im gesamten Landkreis komme es immer wieder zu den sogenannten Schockanrufe. Auch in den vergangenen Wochen gab es wieder gehäuft Anrufe von Betrüger, die zunächst Angst und Schrecken verbreiten und dann die Angerufenen abzocken wollen.

Die Inhalte, mit denen die Kriminellen an das Geld der Opfer kommen wollen, variieren. Trotzdem haben die Betrugsmaschen Hochkonjunktur. Im vergangenen Jahr registriert das Polizeipräsidium Konstanz 873 solcher Fälle im Bereich der Schockanrufe, 2021 waren es 978 Fälle. Die Dunkelziffer ist aber deutlich höher.

Laut Polizei nimmt die Zahl dieser Anrufe zu. Dabei ist 2022 ein Schaden von 2,3 Millionen Euro im Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums Konstanz entstanden – im Vorjahr 2021 waren es „nur“ 800.000 Euro Schaden. Leider ist die Aufklärungsquote nicht sonderlich hoch. Nur zwölf Beschuldigte konnten identifiziert werden. Das Problem ist, dass die Drahtzieher meist aus dem Ausland agieren.

Geringe Aufklärungsquote, wenige Ermittlungserfolge

Trotzdem gelingt den Beamten manchmal ein Erfolg. Die Ermittler konnten einen Abholer festnehmen und ihm nachweisen, dass er Geld bei den Opfern aus dem Landkreis Konstanz und Rheinland Pfalz abholte und ins Ausland zu Hintermännern gefahren hat. Insgesamt 330.000 Euro konnte der Mann den Opfern abnehmen.

Das Urteil, dass im Mai am Konstanzer Amtsgericht über den Mann verhängt wurde, viel hart aus: Drei Jahre und drei Monate muss der Mann ins Gefängnis. Doch bei diesen Kriminellen handelt es sich eher „um die letzten Rädchen“ in einem perfiden Spiel, wie damals Amtsrichterin Friederike Güttich erklärte.

Daniela Richter ist nun Zeugin dieses perfiden Spiels. Aber reingefallen ist sie auf den Betrugsversuch nicht. „Ich fand es dubios. Ich habe gefragt, woher der Polizist anrufe, wo meine Tochter den Unfall hatte. Er meinte, er rufe aus Konstanz an. Aber meine Tochter, mit der ich zwei Stunden zuvor noch telefoniert hatte, war in Regensburg und meine andere Tochter war neben mir“, sagt Richter. Damit habe sie den Mann dann konfrontiert. „Der Polizist hat einfach aufgelegt“, sagt sie.

Es ist also nur beim Betrugsversuch geblieben. Aber was sollen die Angerufenen dann tun? Die Polizei rät: Am besten auflegen und selbstständig die Nummer der Polizei wählen. Das hat auch Daniela Richter getan. „Ich habe bei der Polizei angerufen. Dort hat man mich an die zuständige Abteilung weitergeleitet. Da ich aber keine Rufnummer angeben konnte, die mich angerufen hat, konnten sie meinen Fall nur dokumentieren“, erzählt die Konstanzerin.

Tipps der Polizei

1. Lassen Sie sich am Telefon nicht unter Druck setzen lassen. Niemals am Telefon über finanzielle Verhältnisse sprechen.

2. Legen Sie auf und rufen den vermeintlich betroffenen Angehörigen an, der angeblich einen Unfall gehabt haben soll. Rufen Sie ebenfalls die Polizei direkt an. Nutzen Sie hierfür aber nicht die Rückruftaste.

3. Die Polizei wird niemals um Geldbeträge oder Wertgegenstände bitten. Händigen Sie also nichts an angebliche Beamten aus.

Die Betrüger sind inzwischen auch auf WhatsApp aktiv

Doch wer glaubt, die Betrüger beschränken sich auf das Festnetz, der irrt. Längst sind sie schon in den Messengerdiensten wie WhatsApp aktiv. „Für das Jahr 2022 wurde erstmals eine Sonderauswertung mit der Betrugsmasche WhatsApp-Betrug geführt. Hier wurden insgesamt 557 fälle registriert, wobei 439 Fälle im Versuchsstadium stecken blieben“, heißt es von Seiten der Polizei.

Das bedeutet auch: In 118 Fällen waren die Betrüger erfolgreich. Sie erbeuteten rund 220.000 Euro. Ziemlich sicher wollten die Betrüger auch Daniela Richter um ihr Geld erleichtern. Es hat nur nicht geklappt. Dafür ist die Konstanzerin nun reicher – um eine Erfahrung.