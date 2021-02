An manchen Tagen, wenn das Telefon bei Claus Friberg klingelt, ist er sehr genervt. An diesen Tagen rufen mehrmals Betrüger bei dem 67-jährigen Singener an. „Der Anrufer behauptet immer, von Microsoft zu sein und warnt mich, dass mein PC von Viren befallen sei“, sagt Friberg, der im Stadtseniorenrat Singen arbeitet. Eine dreiste Lüge dieses Betrügers.

Der Singener ist mit dem Problem nicht alleine. Die gleiche Erfahrung hat auch Bernd Eberwein, Vorsitzender des Konstanzer Kreisseniorenrates, gemacht. Zuletzt habe am Freitag wieder ein angeblicher Mitarbeiter des „Microsoft Technical Department“ angerufen. „Die Anrufer sprechen fremdländisches Englisch und bestehen darauf, die Technik bei Microsoft könne den Virenbefall beheben“, sagt er. Das koste aber etwas, so der Anrufer. Als sich Eberwein weigerte, drohte der Betrüger: „I can block your computer (Übersetzt: Ich kann deinen Computer blockieren).“

40 Prozent der Baden-Württemberger haben Angst vor Internetkriminalität

Tatsächlich nehmen diese oder ähnliche Betrugsversuche per Telefon zu. Das bestätigt auch Dieter Popp, Pressesprecher des Polizeipräsidium Konstanz. Eben dieser Umstand beunruhigt auch 40 Prozent Baden-Württemberger.

Zu den größten Ängsten, die sich die Bürger in puncto Sicherheit machen, gehört die Angst, Opfer von Internetkriminalität zu werden. Das ergab eine repräsentative Umfrage des Instituts für Demoskopie Allensbach. Auch vor Betrug allgemein fürchten sich 33 Prozent der Befragten.

Von Enkeltrick bis SMS-Betrug – die Betrüger sind sehr kreativ

Unter das Stichwort „Betrug„ fallen auch Enkeltrick, falscher Polizist oder Schockanrufe. „Es gibt unzählige Maschen“, sagt Popp. Erst Mitte Januar hat eine Betrugswelle den Landkreis mit der Masche des falschen Polizisten überschwemmt.

Und die funktioniert so: Ein Anrufer gibt sich als Polizist aus und warnt den Senior, dass Einbrecher in seiner Nachbarschaft unterwegs seien. Zu seiner eigenen Sicherheit solle der Senior Bargeld und Wertsachen an die Polizei zur Verwahrung abgeben. Ein Beamter würde diese abholen. Der Abholer ist aber kein Polizist, sondern gehört zur kriminellen Bande. „Es muss nicht immer der falsche Polizist sein. Es kann auch ein angeblicher Notar sein, der Geld für den Kauf einer Wohnung für den Enkel abholen will“, erläutert der Polizeisprecher.

Schadsoftware greift persönliche Daten ab – auch Daten zum Online-Banking

Momentan gibt es auch eine Betrugsmasche per SMS. Der Handynutzer erhält eine SMS mit dem Hinweis, dass sein Paket zu ihm auf dem Weg sei. In einem angehängten Link müsse der Empfänger das Paket nur bestätigen. Doch sobald der Link geöffnet wird, lädt sich eine Schadsoftware auf das Handy runter, saugt persönliche Daten ab und kann so auf das Online-Bankkonto zugreifen.

Dass gerade Claus Friberg und Bernd Eberwein vermehrt angerufen werden, sei auch kein Zufall. Sie passen genau in der Raster der Täter, sagt Popp. „Wir vermuten stark, dass die Tätergruppen nach Vornamen in Telefoneinträgen suchen“, erklärt der Polizist. Die Täter scheinen sich auf die beliebtesten Vornamen aus den Jahrgängen zwischen 1930 und 1950 zu konzentrieren.

Täter spähen Siedlungen mit Google Earth aus

Ausschlaggebend könne auch sein, in welcher Straße potenzielle Opfer wohnen. Dazu würden die Täter Google Earth nutzen. Die Software liefert Luftbilder von fast jedem Landstrich der Welt.

„Damit kann man fast an jede Haustüre heranzoomen“, sagt Popp. Entdecken die Täter eine Siedlung, die in den 1950er errichtet worden sei, sei die Wahrscheinlichkeit hoch, dass dort viele Senioren wohnen. „Wenn in der Straße viele Helgas, Matildas, Helmuts und Ottos wohnen, telefonieren die Täter die Straße einfach ab“, so Popp.

Die Masse machen die Betrugsmaschen attraktiv

Das Perfide an diesen Maschen: Die Masse macht es für die Kriminellen lukrativ. „Wenn nur zwei Personen von 1000 Angerufenen auf einen der Tricks reinfallen, haben die Kriminellen schon einen großen Gewinn gemacht“, sagt Popp. Was den Tätern auch zugute kommt: Die Aufklärungsquote ist nicht sehr hoch. „Wir gehen davon aus, dass es hierbei um organisierte Kriminelle handelt, die ihre Callcenter im Ausland haben – vor allem in der Türkei und im Ostblock“, erklärt Popp.

Gegen diese Betrugsmaschen hilft nur Aufklärungsarbeit, wie der Polizeisprecher findet. „Auf keinen Fall sollte man den Tätern eine Falle stellen“, sagt er. Ratsamer wäre es, das Gespräch zu beenden und selbstständig die Polizei anzurufen – nicht auf Wiederwahl drücken. „Auch wenn die 110 im Display angezeigt wird. Die Täter können die Telefonanzeige manipulieren“, erklärt er.

Bank deckt schon drei Betrugsfälle in 2021 auf

Ein weiterer Schutz, zumindest bei Maschen, bei denen Senioren Bargeld übergeben sollen: die Banken. Tatsächlich sind die Mitarbeiter der Banken eine Stimme der Vernunft, bevor das Geld in den Händen der Betrüger verschwindet. Heribert Schwarz, Pressesprecher Sparkasse Hegau-Bodensee, bestätigt: „Im laufenden Jahr 2021 haben unsere Mitarbeiter drei Betrugsversuche verhindern können.“