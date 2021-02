Die Landtagswahl 2021 nähert sich. Am Sonntag, 14. März, werden alle wahlberechtigten Bürger aufgerufen, zur Wahlurne zu gehen – oder per Briefwahl ihre Stimme abzugeben. Wem soll man seine Stimme geben? 13 Parteien schicken in den Wahlkreisen 56 (WK Konstanz/Radolfzell) und WK 57 (Singen/Stockach) je einen Bewerber und einen Ersatzkandidaten ins Rennen um einen Platz im Stuttgarter Landtag. Wir stellen Sie ihnen kurz vor:

Grüne: Für den Wahlkreis 56 tritt Nese Erikli an. Sie ist seit 2016 Mitglied des Landtages und hat ein Direktmandat erhalten. Diesen Platz will sie nun verteidigen. Bei einem parteiintern Streit hat sie sich als Landtagskandidatin durchgesetzt. Die 39-Jährige hat türkische Wurzeln, ist in Heilbronn aufgewachsen und hat in Konstanz und Linz Jura studiert. Ihre Top-Themen: Sicherung der biologischen Artenvielfalt, Existenzsicherung bäuerlicher Landwirtschaft und flächendeckender ÖPNV. Ersatzkandidat ist Günter Beyer-Köhler.

Bild: Fricker, Ulrich

Dorothea Wehinger, 68 Jahre, ist die Kandidatin für den WK 57. Auch sie ist bereits seit 2016 Landtagsgeordnete und möchte ihre Arbeit in Stuttgart fortsetzen. Dorothea Wehinger ist die Schwester von Gerlinde Kretschmann, der Frau des baden-württembergischen Ministerpräsidenten Winfried Kretschmann und somit dessen Schwägerin. Wehinger Steckenpferd ist die Bildungs-, Sozial und Frauenpolitik. Sie möchte gerne Umwelt- und Sozialpolitik verbinden. Saskia Frank ist ihre Ersatzkandidatin.

Dorothea Wehinger MdL | Bild: Bildrechte: Dorothea Wehinger MdL

CDU: Levin Eisenmann ist mit seinen 24 Jahren einer der jüngsten Landtagskandidaten des WK 56. Er geht für die CDU ins Rennen. Sein junges Alter sieht er aber nicht als Manko. Er sagt: „Mein Generation ist nicht ausreichend vertreten.“ Der Konstanzer Jura-Student will planmäßig im Herbst 2021 seinen Abschluss machen – egal wie die Landtagswahl im März ausgehen wird. Übrigens: Levin Eisenmann ist weder verwandt noch verschwägert mit der Kultusministern Susanne Eisenmann. Seine Ziele: Verknüpfung von technologischen Innovationen und Klimaschutz, bessere Vernetzung von Hochschulen und Wirtschaft und Förderung der Bildung. Seine Ersatzkandidatin ist die 52-jährige Karin Vögele.

Levin Eisenmann. CDU-Landtagskandidat 2020 im SÜDKURIER Medienhaus in Konstanz. Bild: Oliver Hanser | Bild: Ahlebrandt, Sylvia

Chancen durchdacht umsetzen, kurz CDU. Das ist das Motto von Tobias Herrmann, dem CDU-Landtagskandidaten für den WK 57. Der 48-Jährige ist Lehrer für Religion, Sport, Philosophie und Psychologie am Hegau Gymnasium in Singen. Daher ist es nicht verwunderlich, dass sich Hermann verstärkt um die Bildungspolitik kümmern möchte. Hermann möchte ein verlässliches und gutes Betreuungsangebot bereits in Kita und Kindergarten. Des Weiteren will er sich einen gesunden Mittelstand, eine Entbürokratisierung und flächendeckendes Glasfasernetz einsetzen. Seine Ersatzkandidatin ist Katrin Mattes.

Tobias Herrmann will für die CDU in den Landtag einziehen. Dafür hat er die digitale Bürgersprechstunde ins Leben gerufen. Bild: privat | Bild: privat

SPD: Für den WK56 Petra Rietzler ins Rennen. Die 56-Jährige lebt seit 1987 in Konstanz. Aufgewachsen ist sie in Immenstaad (Allgäu) auf dem bäuerlichen Betrieb ihrer Eltern. Das hat Rietzler sehr geprägt. Durch das gemeinsame Bewirtschaften des Hofes innerhalb der Familie, hat sie gelernt: Nur zusammen kann die Arbeit gemeistert werden. Heute arbeitet Rietzler an der Universität Konstanz im Fachbereich Politik- und Verwaltungswissenschaft. Der Sozialdemokratin liegen die Herzen Bildungsgerechtigkeit und Chancengleichheit am Herzen. (Aus-)Bildungschancen will sie von finanziellen oder Bildungs-Elternhaus lösen. Auch die Themen Wohnen und Verkehr stehen auf ihrer Agenda. Ihr Ersatzkandidat ist Hannes Ehlerding.

Petra Rietzler stellvertretende Vorsitzende des Gesamtelternbeirats der Stadt Konstanz vor dem Alexander-von-Humboldt-Gymnasium in KOnstanz 2020 Bild: Oliver Hanser

Dass das Leben seiner Mitbürger in der Heimat besser wird, dafür hat sich Hans-Peter Storz für den WK 57 aufstellen lassen. Der 61-Jährige war bereit Mitglied des Landtages: 2011 errang er im Landtagswahlkreis Singen ein Zweitmandat. Storz ist in Tuttlingen geboren und hat Theologie und Latein studiert. Seit ist er bei der Erzdiözese Freiburg angestellt und in der katholischen Seelsorgeeinheit in Singen am Hohentwiel tätig. Seine Schwerpunktthemen sind bezahlbarer Wohnraum, bessere Bildung, sicherer Arbeitsplätze und eine wirksame Klimapolitik. Sein Ersatzmann ist Tim Strobel.

Die Linke: Für ein chancengerechtes Miteinander steigt Antje Behler (WK 56) von den Linken in den Wahlkampfring. Die 1996 geborene Lehramtsstudentin lebt seit 2014 in Konstanz. Dort ist sie 2016 in die Partei eingetreten und konnte schon einige politische Erfahrung sammeln. Sie ist Mitglied im Kreistag des Landkreises Konstanz. Ihre Sternchenthemen sind Bildung, das Schulwesen und bezahlbares Wohnen. Sie fordert zum Beispiel einen besseren Betreuungsschlüssel in Schulklassen, Investitionen in die Digitalisierung der Schulen, die Abschaffung der Kita-Gebühren und einen wirksamen Mietendeckel. Für Behler steigt Sibylle Röth ersatzweise in den Wahlkampfring ein.

Antje Behler (24), Lehramtsstudentin aus Konstanz, will bei den baden-württembergischen Landttagswahlen am 14. März 2021 im Wahlkreis 56 Konstanz/Radolfzell für die Partei Die Linke kandidieren. | Bild: Daniel Schroeder

Franz Segbers zieht für den WK 57 in den Wahlkampf. Segbers wurde 1949 in Gelsenkirchen und ist pensionierter Professor für Sozialethik. Außerdem ist er alt-katholischer Pfarrer im Ruhestand. Er ist überzeugt, dass der Reichtum in der Gesellschaft falsch verteilt ist. Eines der größten Mankos in der deutschen Gesellschaft sind für ihn die Hartz-IV-Regelungen, die Armut staatlichen zementieren würden. Er will sich daher für gerechtere Löhne und Renten einsetzen, aber auch gegen Rassismus und Fremdenfeindlichkeit. Unterstützend zur Seite steht ihm sein Ersatzkandidat Jürgen Geiger.

Franz Segbers wurde von den Mitgliedern der Linkspartei als Kandidat für den Wahlkreis Singen/Stockach zur kommenden Landtagswahl bestimmt. | Bild: Tesche, Sabine

FDP: Mit Jürgen Keck (WK56) schickt die FDP einen erfahrenen Politiker ins Rennen um einen Platz im Landtag. Denn Keck, der verheiratet ist und zwei erwachsene Kinder hat, ist bereits seit 2016 Mitglied des Landtages. Der Radolfzeller war 30 Jahre lang Leiter der Logistik eines mittelständigen Unternehmens – daher ist es auch kein Wunder, dass er sich vor allem für den Ausbau der Infrastruktur, Des ÖPNV-Bereichs, des Mobilfunks und des Breitbands widmet. Da sieht er nämlich in der Region sehr viel Nachholbedarf. Aber fordert aber auch eine bessere ärztlich Versorgung und Investitionen in die Pflege. Patrik Konopka ist sein Ersatzkandidat.

Soll die FDP auch in Zukunft im Landtag Baden-Württemberg vertreten, Jürgen Keck erhielt bei der Wahlkreiskonferenz sämtliche der 27 möglichen Stimmen. Bild:Gerald Jarausch | Bild: Jarausch, Gerald

Markus Bumiller, 39 Jahre, will für den WK 57 seine Stimme im Stuttgarter Landtag künftig erheben. Er stellt sich für die FDP zur Wahl. Der Touristikunternehmer aus Singen engagiert sich viel in den Themenbereichen Touristik und Wirtschaft. Bumiller möchte zum Beispiel wirtschaftliches Handeln in Einklang mit ökologischen Werten bringen. Daher müsse man Tourismus nachhaltig gestalten, die Wirtschaft fördern und transparente Prozesse einführen. Der Liberale ist zudem für den Ausbau von Solarenergie. Seine Mitstreiterin ist Julia Zülke.

Markus Bumiller | Bild: SK

AfD: Die AfD möchte Thorsten Otterbach, der in Öhningen auf der Höri wohnt, für den WK 56 einen ihrer Partei in Stuttgart wissen. Otterbach ist 52 Jahre alt, verheiratet und hat zwei schulpflichtige Kinder. Der gelernte Industriekaufmann und Rettungssanitäter ist selbstständig und in der Fertighausbranche tätig; seit 2017 gehört er der AfD an. Er sehe durch aus seiner Sicht falsche politische Weichenstellungen – etwa die überteuerte Energiewende – die wirtschaftliche Zukunft des Landes gefährdet, schreibt er auf Anfrage. Christina Merker ist Ersatzkandidatin.

Seespaziergang mit dem AFD-Kandidaten Thorsten Otterbach und dem SÜDKURIER-Lokalchef Torsten Lucht 2021 Bild: Oliver Hanser

Bernhard Eisenhut, 62 Jahre alt, wohnt in Rielasingen-Worblingen und will für den Wahlkreis Singen-Stockach ein Landtagsmandat erringen. Der ausgebildete Zahntechniker hat in verschiedenen Berufen gearbeitet, unter anderem war er mehrere Jahre für die Bundeswehr tätig und als Diamantgutachter in vielen Ländern unterwegs. Als politische Ziele hat er sich vorgenommen, für den Gesundheitsverbund eine optimale Versorgung der Bevölkerung sicherzustellen. Außerdem mahnt er, die heimische Landwirtschaft zu fördern und den Abbau von Höfen zu stoppen. Eisenhut will ein mögliches Landtagsmandat nutzen, um den „Asylmissbrauch“ zu stoppen und abgelehnte Asylbewerber konsequent abschieben zu lassen. Michael Hug ist Eisenhuts Ersatzkandidat.

Bild: privat

Weitere Parteien:

ÖPD: Bewerber für WK 56: Franz Weber. Ersatzkandidat: Michael Hinzen. Bewerber für WK 57: Michael Hinzen, Ersatzkandidaten Franz Weber.

Die Partei: Bewerber für WK 56 und 57 Bewerber Philipp Weimer, Ersatzkandidat Bernd Sommer.

Freie Wähler: Bewerber für WK 56: Heinz Burkart, Ersatzkandidat Erwin Wagner, Bewerber für WK 57: Hansjörg Laufer, Ersatzkandidat Erwin Wagner

KlimalisteBW: Bewerber für WK 56: Jared Schiffer, Ersatzkanidat Thorben Kleeh; Bewerber WK 57: Jörn Greszki

W2020: Bewerber für WK 56 Marc-André Huß, Ersatzkandidat Helmut Happe, Bewerber WK 57: Helmut Happe, Ersatzkandidat Marc-André Huß

Volt: Bewerber WK 56: Hanna Antony, Ersatzkandidat Nele Fidler

die Basis: Bewerber für WK 57: Uli Reith, Ersatzkandidat Felix Eckerle