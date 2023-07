Bahnkunden im Osten des Landkreises Konstanz müssen weiterhin tapfer sein. Nach dem Gewittersturm am späten Dienstagabend bleibt die Strecke Konstanz–Radolfzell laut Deutscher Bahn (DB) bis einschließlich Freitag, 14. Juli, gesperrt. „Das ist eine vorsichtige Schätzung“, sagte DB-Sprecher Reinhold Willing dem SÜDKURIER. Der Seehas der SBB Deutschland verkehrt also auch weiterhin nur zwischen Engen und Radolfzell.

Fernverkehr noch länger betroffen

Für den Fernverkehr prognostiziert die Bahn sogar einen Ausfall bis 16. Juli. Diese Zügen fahren vorerst nur noch bis Singen, weil der Radolfzeller Bahnhof mit dem ganzen Wendeverkehr überlastet wäre. Betroffen ist dann auch der ICE, der am Wochenende das westliche Bodenseeufer direkt mit Hamburg verbindet.

Der Wochenend-ICE von und nach Hamburg wird diese Woche wohl nicht durch Allensbach fahren. | Bild: Rolf Wiehler | SK-Archiv

Grund für die anhaltende Sperrung seien die gefährlichen und komplizierten Aufräumarbeiten auf und an der Strecke, vor allem im Bereich zwischen Radolfzell, Markelfingen und Allensbach, wie Willing erklärte.

Dort waren Bäume auf die Strecke und die Oberleitung gestürzt. „Die Arbeiten an der Leitung gehen wohl zügig voran“, so Willing, das Problem seien aber die Bäume. Und zwar die, die gerade noch so stehen.

Die aktuellen Sturmschäden bei Allensbach. Das Problem sind nicht die Bäume, die schon auf den Gleisen liegen. Die können einfach entfernt werden. Das Problem sind die, die noch umzustürzen drohen. | Bild: Rolf Wiehler

„Sehr viele Bäume entlang der Strecke sind beschädigt und drohen umzustürzen“, sagte der Bahnsprecher. Baumkronen sind abgeknickt und hängen noch lose an den Stämmen. Weitere Äste könnten bei Windböen auf die Gleise fallen. „Wir können die Strecke erst wieder in Betrieb nehmen, wenn diese Gefahr beseitigt ist!“

Absprachen mit Eigentümern nötig

Was die Angelegenheit erschwert: Viele Bäume stehen auf privatem Grund und Boden. Deshalb sind laut Willing auch Abstimmungen mit den Eigentümern nötig – sind die nicht erreichbar, müsse geklärt werden, wie man das Problem wegen Gefahr in Verzug trotzdem lösen kann.

Der Schienenersatzverkehr zwischen Radolfzell und Konstanz, der am Mittwoch, 12. Juli, mit gerade mal zwei Pendelbussen auf der überlasteten B33 abgewickelt werden musste, wird in gemeinsamer Anstrengung von DB Regio und SBB gerade ausgebaut. Am Donnerstag fuhren schon vier Busse, weitere versuchen die Verantwortlichen zu organisieren.

„Ideal wären zehn“, sagte Daniel König, Sprecher der SBB Deutschland. Aber das sei angesichts der knappen Kapazitäten bei den Busunternehmen wohl unrealistisch.

Dieser Beitrag wird aktualisiert.