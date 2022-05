Ungewöhnlich: Kein Temperatureinbruch und kein ausgedehntes Tief während der berüchtigten Eisheiligen – der Tage zwischen 12. und 15. Mai. Die grobe Wetterregel lautet: In etwa zu dieser Zeit kann es nochmals Nachtfröste geben, Neupflanzungen und Blüten sind in Gefahr.

Zu den Eisheiligen kann es Frost geben – noch?

„Wenn ein Kaltlufteinbruch zu dieser Jahreszeit kommt, dann kann es nachts den Nullpunkt erreichen“, präzisiert Uwe Schickedanz, Leiter der regionalen Wetterberatung des Deutschen Wetterdienstes in Stuttgart, am Telefon. Dass der Kälteeinbruch zu den Eisheiligen komplett ausbleibe, sei nicht ungewöhnlich. „Das gab es schon oft.“ Einen Bezug zum Klimawandel gebe es allerdings: „Die Bedeutung der Eisheiligen – die Gefahr von letzten Nachtfrösten – wird sich im Zuge des Klimawandels abschwächen, oder sie verlagern sich auf Anfang Mai.“

20 Grad und mehr: Das ist für Mai deutlich zu warm

Dennoch: Die Wetterlage ist ungewöhnlich, das sieht auch der Deutsche Wetterdienst so. Im Mai herrsche im Kreis Konstanz und auch im Bodenseekreis in der Regel eine durchschnittliche Temperatur von 15 Grad, mit Tagestemperaturen von 20 bis 21 Grad und Nachttemperaturen um acht Grad. Am 18. Mai 2022 aber lag die Durchschnittstagestemperatur bei 20, 6 Grad. „Das ist deutlich erhöht“, sagt Schickedanz. „Wir sind hiermit am oberen Rand des Normbereichs. Für die Jahreszeit ist das eine extreme Wärme.“

Die Studenten Leonie Kolb, Anna Haitzer und Konstantin Trucksäß kühlen sich bei der Hitze schon mal ab – und hoffen auf einen schönen Sommer. | Bild: Hanser, Oliver

Ganz einfach sei die Analyse dennoch nicht. Charakteristisch für das mitteleuropäische Klima ist, dass die Temperaturschwankungen, also die Abweichungen vom Mittel, generell groß sind. „Temperaturen in anderen Klimazonen sind sehr viel besser voherzusagen“, sagt Schickedanz. Auch die hohen Temperaturen haben deshalb mit dem auch am Bodensee erheblichen Klimawandel zu tun – der Zusammenhang ist aber vorsichtig zu bewerten: „Ein einzelnes Hitzeereignis ist Zufall. Aber es wird nicht bei Einzelereignissen bleiben.“

Regnet es am Bodensee zu wenig?

Auch beim Thema Niederschlag ist dem eigenen Eindruck nur bedingt zu trauen. „Im Bereich Konstanz und Bodenseekreis geht es uns im Mai bei der Regenmenge gar nicht schlecht“, sagt Schickedanz. Der Durchschnitt liege bei 85 Millimetern. Bislang habe es im Mai 54 Millimeter Niederschlag gegeben. „Geht es also so weiter, kommen wir auf einen Schnitt von 109 Prozent.“

Gewittrige Stimmung am 19. Mai 2022 über Konstanz: der Blick vom Bismarckturm aus | Bild: Hanser, Oliver

Zum Seepegel Der Wasserstand liegt am Pegel aktuell (19. Mai, 13 Uhr) bei 3,41 Meter über Pegelnull und befinde sich damit auf einem für die Jahreszeit leicht unterdurchschnittlichen Niveau, schreibt Manfred Bernicker von der LUBW. Er sei etwa 20 Zentimeter unterhalb des für diese Jahreszeit üblichen Seewasserstandes. Im Vorjahr lag der Pegel am 19. Mai 2021 bei 3,65 Meter, leicht oberhalb des langjährigen Mittels (am 19. Mai 2020 bei 3,41 Metern). In den den vergangenen 14 Tagen sei der Seewasserstand aber um rund 30 Zentimeter angestiegen.

In anderen Regionen, etwa in Norddeutschland, sei die Lage deutlich prekärer mit extremer Trockenheit. Nach wie vor gebe es aber auch im Süden ein Niederschlagsdefizit aus den Jahren 2018 bis 2020. Der Mangel an Regen sei also kein akutes Problem, aber der Wasserspeicher sei kaum aufgefüllt.

Entwicklung des Seepegels Bis zum Sommer sei tendenziell mit einem Anstieg der Seewasserstände zu rechnen, berichtet Manfred Bernicker von der LUBW. Dies liegt am jahreszeitlich bedingten Ansteigen der Schneegrenze in den Alpen. Die dort fallenden Niederschläge fließen in den See ab. Hinzu komme das Wasser aus der Schneeschmelze im alpinen Einzugsgebiet des Bodensees. Derzeit seien die Schneefelder am Alpenrhein allerdings deutlich stärker abgetaut als sonst üblich. Deshalb sei ein unterdurchschnittlicher Seewasserstand im Sommer 2022 daher wahrscheinlicher. Sollten die Sommermonate niederschlagsreich verlaufen, wären aber auch höhere Wasserstände möglich.

Wie geht es weiter?

Ob es einen sehr heißen Sommer geben werde, sei nicht vorherzusagen. „Ist es im Frühling sehr warm, erhitzt sich das Festland schneller als das Meer um Europa. Dadurch steigt Luft auf, und der Luftdruck geht zurück. Das wäre dann ein Hitzetief“, erläutert Schickedanz. Das wiederum könne zu regnerischem Wetter im Hochsommer führen. Verlässlich sei aber auch dieser Indikator nicht mehr, ergänzt er. In den vergangenen Jahren habe es trotz trocken-warmen Frühjahrs auch oft einen heißen Sommer gegeben.