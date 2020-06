Allensbach vor 5 Stunden

B33: Bald wird der Knotenpunkt Allensbach Ost gebaut. Wie Autofahrer dann umgeleitet werden

Die Bauarbeiten an der B33 zwischen Allensbach und Hegne gehen bald in die nächste Phase. Dort wird der Knotenpunkt Allensbach Ost gebaut. Neun Meter in die Erde wird diese Anschlussstelle gelegt. Im Herbst 2020 starten dafür die Arbeiten. Autofahrer müssen sich auf Umleitungen einstellen.