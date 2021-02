Unter der Corona-Pandemie leiden viele Geschäftszweige. Auch der Kfz-Branche geht es nicht gut. Werkstätten haben zwar auf, aber es kommen deutlich weniger Kunden, sagt Hansjörg Blender, Pressesprecher der Kfz-Innung Bodensee-Hochrhein-Schwarzwald. „Januar und Februar sind zwar generell nicht die stärksten Monate, aber im Vergleich zu den vor Jahren machen wir nur 30 bis 40 Prozent unseres normalen Umsatzes“, sagt Blender, der selbst zwei Autohäuser in Konstanz und Radolfzell betreibt. Je näher ein Autohaus oder eine Kfz-Werkstatt zur Schweizer Grenze stehe, desto größer sei der Verlust.

Im Lockdown wird das Auto weniger benutzt und ist auch weniger kaputt

Vor allem in den Lockdown-Zeiten spüren die Werkstätten das Ausbleiben der Kunden. „Im Lockdown nutzen die Menschen weniger ihr Auto und damit sinkt der Bedarf am Auto. Für uns als Gewerbe bedeutet das: Weniger Wartungen, weniger Reparaturen und weniger Unfallschäden“, sagt Blender. Das reiße ein großes Loch in die Auftragsbücher.

Aber auch der Verkauf von Neu- oder Gebrauchtwagen findet momentan fast gar nicht mehr statt. „Ein Verkaufs- und Beratungsgespräch kann ich am Telefon oder digital führen. Auch Kaufverträge oder Zulassungen kann ein Autohaus online machen, aber eine Probefahrt ist zurzeit verboten“, regt sich Blender auf. „Ich verstehe das nicht: Wenn ein Kunde alleine oder mit seiner Familie im Auto sitzt und die Probefahrt macht und die Werkstatt anschließend das Auto desinfiziert, wo ist da das Ansteckungsrisiko?“

„Ich will, dass die Politiker der Lebenswirklichkeit ins Auge sehen.“

Wenn sich die Corona-Verordnung nicht ändere und Probefahrten erlaubt werden, möchte Blender gegen das Land Baden-Württemberg klagen. „Ich will, dass die Politiker der Lebenswirklichkeit ins Auge sehen. Es geht mir hier um Verhältnismäßigkeit“, sagt er. Er könne die Kunden verstehen, die einen Neu- oder Gebrauchtwagen nicht kaufen wollen, wenn sie das Auto nicht mindestens einmal Probe gefahren sind. „Man kann vieles virtuell machen, aber der Kunde muss das Auto schon in der Realität erfahren“, sagt er. Das würde vielen Autohäusern helfen.