von SK/PM

Ein ungewöhnliches Verkehrshindernis lag am Mittwoch, 27. Oktober auf der Autobahn 81. Eine Satellitenschlüssel. Diese verlorene Satellitenschüssel hat am Mittwochmorgen gegen 8.15 Uhr auf der A 81 zu einem Schaden an einem Auto geführt. Das teilt das Polizeipräsidium Konstanz in einer Pressemitteilung mit.

Demnach sei ein Honda-Fahrer auf der Autobahn zwischen dem Autobahnkreuz Hegau und der Anschlussstelle Singen unterwegs gewesen, als er über eine auf der Fahrbahn liegende Satellitenschüssel fuhr. Hierdurch sei am Auto ein Schaden in Höhe von über 1000 Euro entstanden.

Zeugen gesucht

Nun ermittelt die Polizei und bittet um Hinweise. Wer kann etwas zum Besitzer der Satellitenschlüssel sagen? Hinweise werden unter der Telefonnummer (07733) 99 600 entgegen genommen.