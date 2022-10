Einfach mal das Auto stehen lassen? Die Sorge um den Klimawandel und die hohen Benzinpreise sprechen dafür. Wer jetzt allerdings statt zum Parkplatz zur Bushaltestelle geht, wird wahrscheinlich nicht besonders weit kommen. Denn im Kreis Konstanz kann man mit Bus und Bahn meist keine sehr großen Sprünge machen. Das zeigt diese SÜDKURIER Datenanalyse, probieren Sie es selbst aus:

Die gleiche Analyse hat der SÜDKURIER auch für den Bodenseekreis, den Kreis Waldshut und für den Schwarzwald-Baar-Kreis gemacht. Mit Klick auf die jeweiligen Namen, kommen Sie zu den entsprechenden Karten.

Für die Datenanalyse wurde 9 Uhr als Startuhrzeitpunkt festgelegt. Der erste Zug oder Bus muss bis 9.30 Uhr abgefahren sein, da die Fahrgäste auch im Alltag meist nicht über eine halbe Stunde an der Haltestelle warten würden. Die Umstiege wurden auf einen beschränkt, um eine mit einer Autofahrt vergleichbar bequeme Zugfahrt abzubilden. Weder Verspätungen von Bus und Bahn noch Staus auf den Straßen konnten berücksichtigt werden.

Singen liegt vorne

Wer weg will, sollte laut der Berechnung in Singen oder Konstanz wohnen. Denn für lange Strecken braucht man Fernverkehr. Und der ist im Kreis Konstanz rar. In Singen fahren immerhin mehrere ICs und auch sonst ist die Stadt am besten an das Deutsche Bahnnetz angebunden. Konstanz kann in die Richtung zwar nicht mithalten, aber ist in eine andere Richtung sehr gut angebunden: in die Schweiz. Die beiden Orte zeigen, dass größere Städte auch besser angebunden sind.

Über die Daten Die Daten für unser interaktives Tool stammen aus dem Defli Datensatz, von der Deutschen Bahn und der Open-Data-Plattform Mobilität Schweiz. Mit diesen Daten haben wir die erreichbaren Haltestellen errechnet.

Als Startzeitpunkt wurde 9 Uhr gewählt, da dann nicht nur Pendler, sondern auch Ausflügler unterwegs sind.

Da aus den Datensätzen teilweise nicht die Bahn-Verbindungen herausgefiltert werden konnten, die es nur an einzelnen Wochentagen gibt, kann es zu Verzerrungen kommen. Umsteigezeiten konnten nicht beachtet werden.

Auch sind in den Daten nicht immer Bushaltestellen und Bahnhöfe, die sich in unmittelbarer Nähe zueinander befinden, als eine Station gekennzeichnet. So kann es sein, dass in der Berechnung dort ein Umstieg nicht als möglich gesehen wird.

Da es sich nicht um Live-Daten handelt, können weder Verspätungen von Bus und Bahn noch Staus auf den Straßen berücksichtigt werden.

Auf der Reichenau braucht man ein Auto – oder viel Zeit

Je weiter ein Ort von einem Bahnhof entfernt ist, desto weniger weit kommt man mit Bus und Bahn. Die Bewohner der Insel Reichenau haben zwar einen Bahnhof, aber der liegt auf dem Festland und das müssen die Inselbewohner erst mal erreichen. Nach einmal Umsteigen sind von dort in zwei Stunden Konstanz und Singen erreichbar. Zu allen Orten, die weiter weg sind, geht es in der Zeit nur mit dem Auto.

Großstadt? Nur wenn man Zürich mag

Mit dem erreicht man von Konstanz, Singen oder Engen aus sogar mehrere Großstädte wie Stuttgart, Ulm oder Freiburg. Mit der Bahn ist es meist nur eine: Zürich. Zürich ist natürlich auch die nächste Großstadt, was nicht heißt, dass sie nicht auch besser angebunden ist. Von Singen ist man dort mit der Bahn schneller als mit dem Auto.

Dass man von keiner Haltestelle aus mit der Bahn weiter kommt als mit dem Auto, überrascht wenig. Doch gerade in Richtung Norden schafft das Auto mehr als die doppelte Strecke von Bus und Bahn. Wer nach Stuttgart oder noch weiter will, sollte viel Zeit einplanen oder nimmt doch lieber das Auto.

Unterwegs in die Zukunft

