Das bei der Wasserschutzpolizei in Konstanz ansässige Kompetenzzentrum Bootskriminalität Baden-Württemberg – kurz KBK – hat einen Fahndungserfolg in Albanien erzielt. Darüber informierten das Landeskriminalamt (LKA) und das Polizeipräsidium Einsatz in einer Pressemitteilung.

Einheimische Kollegen sowie ein Fahndungsteam von montenegrinischen und niederländischen Beamten unterstützten das KBK bei dem Einsatz. Die Ermittler stellten vier Außenbordmotoren und einen Jetski sicher, die in Griechenland gestohlen worden waren. Zudem konnte das KBK in 22 weiteren Fällen ein Ermittlungsverfahren einleiten.

Das Fahndungsteam kontrollierte 230 Sportboote, Außenbordmotoren und Bootstrailer. Zudem überprüften die Polizisten bei ihren Einsätzen Fahrzeuge auf zwei aus Italien kommenden Autofähren.

Das Kompetenzzentrum Bootskriminalität Baden-Württemberg nahm vor 22 Jahren seine Arbeit auf und koordiniert in Deutschland im Auftrag des LKA die Fahndungsmaßnahmen nach gestohlenen Sportbooten, Außenbordmotoren und Sportboottrailern. Die Arbeit der Fahnder ist europaweit ausgerichtet und eng mit der Europäischen Grenzschutzagentur Frontex und Europol verknüpft.

„Die Spezialisten werden immer wieder im Rahmen von EU-Projekten oder in speziellen Ermittlungsverfahren als Berater angefordert“, heißt es in der Mitteilung. Die hoch spezialisierte Einheit aus Konstanz stelle in ganz Europa mit den örtlich zuständigen Dienststellen jährlich durchschnittlich Vermögenswerte in Höhe von zwei Millionen Euro sicher.

Die Experten vom KBK waren bereits im Juli 2022 an der lettischen Ostseeküste und im Oktober 2022 im rumänischen Donaudelta in Rumänien in ähnlichen Missionen erfolgreich.